Чебоксары приглашают на бесплатные уроки танцев

ТАНГО, САЛЬСА, ВАЛЬС И ЧА-ЧА-ЧА

Каждые выходные и в пятницу вечером при хорошей погоде Красная площадь столицы Чувашии превращается в танцевальную площадку.

Вот уже шестой год подряд летом здесь проходит фестиваль «Танцующий город». Этот проект реализуется при поддержке администрации города Чебоксары и Федерации танцевального спорта Чувашии.

Несмотря на то, что первая половина лета выдалась дождливой, и занятия то и дело откладывались, как только природа одарила город ясной погодой, именитые хореографы республики снова приготовились вести бесплатные уроки танцев. Они не только покажут свой мастер-класс, но и научат горожан легко и красиво исполнять сальсу и хастл, аргентинское танго и свинг, бальные, эстрадные и уличные танцы, вальс, блюз, ча-ча-ча и многое другое. Занятия проводят лучшие танцевальные студии и школы города. А по субботам в 16.00 в рамках проекта «Выходные в стиле ретро» уроки танцев проходят и в парке «Лакреевский лес».

Фото Максима Васильева: Танцы под открытым небом помогут снять напряжение после рабочей недели.