Бригада мечты

Бригада, сколоченная в Интернете, на объект может и не прибыть…

Житель Чебоксар разместил на одном из сайтов объявление, что набирает рабочих на стройку в Москве. На него откликнулся некий Сергей, который заверил, что готов хоть завтра представить два десятка работников нужных специальностей. Половина из них должна была прибыть в столицу по окончании работ в Туле, а часть выехать из Батыревского района.

Для «тульских» мастеров, данные которых Сергей продиктовал чебоксарцу по телефону, были забронированы места в общежитии. Кроме того, по просьбе телефонного «бригадира», работодатель перевел ему на карточку три с половиной тысячи рублей, чтобы рабочие смогли доехать до первопрестольной. Строителей из Батырево предприниматель должен был встретить на трассе на своем микроавтобусе. Но напрасно доверчивый горожанин ждал несколько часов в условленном месте: виртуальная бригада так и не объявилась.

В ответ на претензии Сергей пояснил, что по пути из районного центра у них сломалась машина, и попросил на ремонт еще две с половиной тысячи рублей. Чебоксарец к тому моменту уже понял, что имеет дело с мошенником, тем более что в московское общежитие тоже никто не приехал…

После того, как пострадавший обратился в УМВД России по г. Чебоксары с заявлением о мошенничестве, оперативники вычислили подозреваемого буквально в тот же день. 27-летний уроженец Комсомольского района, видимо, не ожидал, что обманутый им горожанин заявит в полицию: и телефон использовал свой, и номера банковских карт — ближайших своих родственников. Сразу после визита стражей порядка мошенник связался с потерпевшим и возвратил ему похищенные средства.

По словам старшего дознавателя Отдела полиции № 1 Алексея Тарасова, молодой человек сразу признался, что никаких рабочих, готовых выехать на объект в Москву, у него не было — просто решил таким образом подзаработать. Ранее обвиняемый не привлекался к уголовной ответственности, да и о других фактах мошенничества с его стороны в настоящее время полиции ничего не известно — возможно, чебоксарец был единственной его жертвой. Материалы уголовного дела направлены в суд.