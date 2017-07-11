Мосты боятся непогоды

ИСПЫТАНИЕ ДОЖДЕМ ВЫДЕРЖАЛИ НЕ ВСЕ

Проливные дожди в конце минувшей недели и в эти выходные не прошли для республики бесследно.

Из-за большого количества осадков, выпавших за последние дни, уровень воды в Суре поднялся более чем на 3 метра. Затопленной оказалась часть понтонного моста, соединяющего Шумерлинский район Чувашии и село Наваты Пильнинского района Нижегородской области.

Напомним, эту переправу через Суру ежегодно открывают в мае. Наплавной мост длиной почти в 156 м и шириной в 4,5 м работает круглосуточно. Его грузоподъемность составляет 5 тонн, что необходимо учитывать водителям большегрузных автомобилей. Ближе к зиме мост, как правило, демонтируют, а на его месте устанавливают ледовую переправу.

— Сейчас подъездные пути к мосту затоплены, так что машинам не проехать. На съездах к переправе установлены запрещающие знаки и заграждения. Чтобы попасть в соседнюю область, придется воспользоваться объездным путем через Порецкий район, — рассказал заведующий сектором по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шумерлинского района Владислав Александров. По его словам, уже сейчас вода пошла на спад, а значит, при хороших погодных условиях скоро река «отпустит» мост.

Тревожные вести пришли из Ибресь, где в прошлую пятницу из-за затяжных дождей произошло обрушение на плотине через речку Черноречка, поверх которой проходит автодорога «Калинино-Батырево-Яльчики». Как сообщили в Чувашупрдоре, руководитель которого сразу же выехал на место происшествия, отвалился левый открылок железобетонной трубы плотины и сверху на участке примерно в 5 метров появилась опасность разрушения тротуара. Это место сразу же оградили. Созвана комиссия, чтобы определить фронт ремонтных работ. Эксперты заверили: водопропускная труба находится в удовлетворительном состоянии, опасности для проезжей части автодороги нет.

Вместе с водными потоками с тротуаров «поплыл» грунт и на насыпи новой части Московского моста в столице Чувашии. Как сообщили в администрации Чебоксар, на несущую способность моста сход грунта не повлиял.

КСТАТИ

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными условиями по поручению Главы Чувашии Михаила Игнатьева с 6 июля 2017 года на территории республики был введен режим повышенной готовности. Благодаря чему, сообщает ГКЧС Чувашии, оперативно восстановлено поврежденное стихией электроснабжение в трех населенных пунктах Урмарского района и на четырех улицах Канаша. Пострадал от непогоды и Цивильский район. Из-за протечки перекрытия на закрытой трансформаторной подстанции без света остался частный сектор села Чурачики. Не в лучшем положении оказались жители 68 домов деревни Опнеры, где снесенное сильным ветром дерево упало прямо на линию электропередачи. Благодаря готовности служб, задействованных в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, слаженной работе оперативно-ремонтных бригад аварии были своевременно устранены, и свет поступил в дома сельчан.

Фото cap.ru: По словам автолюбителей, регулярно пользующихся Пильнинской переправой, понтонный мост впервые оказался под водой.