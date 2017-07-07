Ситуация на объектах жизнеобеспечения населения и социальной сферы на постоянном контроле Главы Чувашской Республики

По данным Гидрометцентра Чувашии, на территории Чувашской Республики установились неблагоприятные погодные условия: продолжительный сильный дождь, усиление северо-западного ветра 8-13 м/с.

Ситуация на объектах жизнеобеспечения населения и социальной сферы находится на постоянном контроле Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева.

Согласно докладу председателя Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамина Петрова, обстановка в республике стабильная, аварийно-восстановительные работы ведутся в постоянном режиме.

6 июля к 15 часам восстановлено электроснабжение в населённых пунктах Шоркистры, Саруй и Ичеснер-Атаево Урмарского района.

Также 6 июля к 22:50 завершены аварийно-восстановительные работы по обеспечению электроэнергией в г. Канаш по ул. Пушкина, ул. Заводская, ул. Ильича, ул. Трудовая.

В настоящее время ведётся работа в связи с аварийным отключением электроэнергии в с. Чурачики Цивильского района.

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными условиями по поручению Михаила Игнатьева с 6 июля 2017 года на территории Чувашской Республики для органов управления и сил территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введён режим повышенной готовности.

Отметим, в режим повышенной готовности также переведены специалисты филиала ПАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго». Оперативно-ремонтные бригады укомплектованы необходимыми материалами, инструментами, защитными средствами.

2 бригады специалистов филиала ПАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго» оказывают содействие в восстановлении электроснабжения районов Ульяновской области.

ГКЧС Чувашии рекомендует гражданам при сильном ветре держаться на безопасном расстоянии от ЛЭП, рекламных щитов и высотной строительной техники.

В случае необходимой помощи спасателей звоните на единый телефон спасателей и пожарных – «01».

Единая дежурно-диспетчерская служба обеспечивает круглосуточный приём информации от населения при угрозе или возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций, аварий и катастроф.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики