Из-за непогоды в Чувашии введен режим повышенной готовности

НЕНАСТЬЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

«Закрывайте двери, не май месяц» — нечасто в начале июля услышишь подобное, но нынешнее лето, похоже, не перестает преподносить погодные сюрпризы. В ночь со среды на четверг республику, так же как и другие регионы Поволжья, накрыли мощнейшие дожди. Менее чем за сутки в Чувашии выпала месячная норма осадков, в ряде районов люди остались без электричества. Разгул стихии не прекращался и вчера.

«Привезите детям резиновые сапоги», — звонили с утра пораньше родителям, чьи дети отдыхают в детском лагере «Бригантина» в Чебоксарах. Взрослые в срочном порядке снабдили отдыхающих куртками, сапогами, зонтами и заодно теплыми вещами, но в лагере заверили, что в корпусах тепло, и дети не мерзнут. А в магазинах в эти дни самый ходовой товар — резиновые сапоги. Как рассказала чебоксарка Татьяна Иванова, не в каждом обувном имеется в наличии нужный размер этой востребованной обуви.

О том, как республика перенесла ненастье, уже утром доложил Главе Чувашии председатель ГКЧС республики Вениамин Петров. По данным ведомства, 5 июля из-за сильного дождя и ветра остались без света жители 11 населенных пунктов Канашского района. Подачу электроснабжения там восстановили ближе к полуночи, спустя три часа после аварии. В Мариинском Посаде прекратилось электроснабжение в 97 домах, в которых проживают около 400 человек. Уже через полтора часа энергетикам удалось устранить аварию. Восстановительные работы велись и в нескольких населенных пунктах Урмарского района. Там подачу электроэнергии возобновили к трем часам дня.

За сутки проливного дождя в республике выпало в среднем 42 мм осадков. Больше всего досталось Алатырю, Канашу, Алатырскому, Порецкому, Ибресинскому и Канашскому районам, где выпала месячная норма осадков.

В режим повышенной готовности в республике со вчерашнего дня перешли органы управления и силы территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он будет действовать до особого распоряжения. В усиленном режиме работают энергетики и дорожники.

При необходимости оперативно-ремонтные бригады филиала ПАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго» (входит в группу «Россети») готовы незамедлительно приступить к восстановительным работам. Также усилен контроль за работой электросетевого оборудования, проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи. Особое внимание уделяется обеспечению надежного энергоснабжения социально значимых объектов. А две бригады энергетиков вчера были направлены на выручку в Ульяновскую область. Там, напомним, сильные ливни привели к подтоплению и массовому отключению электроэнергии.

Держат руку на пульсе дорожные службы республики. По сообщению Чувашупрдор, на региональных дорогах обошлось без происшествий. Лишь на отдельных участках подрядчикам пришлось устранять последствия сильного дождя — укрепили обочины после размыва и проложили дренажные каналы для отвода воды.

Синоптики прогнозируют, что стихия будет бушевать, как минимум, до субботы, 8 июля.

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии:

— Погода, как всегда, проверяет нас на прочность. Все органы управления и силы территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС переведены в режим повышенной готовности. В выходные также прошли проливные дожди, были аварии, но все было своевременно устранено. Это говорит о том, что все службы и ведомства, все органы управления работают на результат. В 2010 году, а также три года назад, когда одна треть населенных пунктов оставались без электричества, нас уже проверяла стихия. Мы накопили определенный опыт, переняли лучшие практики. Две бригады энергетиков системы Чувашэнерго выехали в Ульяновскую область устранять последствия стихии. Наши населенные пункты также остались без электричества, но в течение 3-5 часов все неполадки были устранены. Почти 5500 человек остались без электричества, где-то упали деревья. Конечно, превентивные меры надо принимать, но в то же время хочу выразить слова благодарности всем службам городского хозяйства, администрациям районов, энергетикам за то, что последствия были устранены своевременно.

Фото youtube.com: Соседнему Ульяновску повезло меньше. Там автомобилистам пришлось осваивать подводное вождение.