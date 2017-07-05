Компенсацию затрат на проезд заплатят в июле

Собираюсь подать документы в отдел соцзащиты, чтобы получить положенную льготникам компенсацию части затрат на проезд за второй квартал. До какого числа это можно сделать?

Людмила Антонова, ветеран труда, г. Чебоксары.

Возможно, подавать документы Вам и не надо. Как сообщили «СЧ» в Центре предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии, в том случае, если гражданин уже получал компенсацию части затрат при безналичной оплате проезда (по карте) за 1 квартал 2017 года, и никаких изменений в документах с тех пор не произошло, повторное представление документов от него не требуется.

Если же компенсация части затрат на проезд оформляется впервые, льготникам (или их законным представителям) до 15 июля надо предоставить в отдел социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:

— заявление по форме,

-копию документа, удостоверяющего личность гражданина и место его проживания,

— карту для безналичной оплаты.

Документы эти предоставляются в соответствии с постановлением правительства Чувашии от 29 декабря 2016 года № 596 «Об утверждении Правил назначения и выплаты денежной компенсации части затрат на проезд отдельным категориям граждан в Чувашской Республике в 2017 году»

Компенсация части затрат на проезд гражданам за 2 квартал 2017 года, сообщают специалисты Центра, должна быть перечислена до 25 июля на лицевые счета, открытые в кредитных организациях, или через отделения почтовой связи.