Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях

В соответствии с информацией Чувашского ЦГМС в ночь с 5 на 6 июля 2017 года на территории Чувашской Республики ожидается сильный дождь, днем 6 июля умеренный, местами сильный дождь, усиление северо-западного ветра 8-13 м/с. Местами грозы.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению происшествий, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных конструкций, ветхих крыш, высотной строительной техники и кранов, затруднение в работе всех видов транспорта.