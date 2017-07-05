Светлой памяти Волкова Георгия Николаевича

3 июля 2017 года в возрасте 78 лет скоропостижно ушел из жизни заслуженный работник предприятий Концерна «Тракторные заводы» Волков Георгий Николаевич.

Георгий Николаевич родился 24 сентября 1938 года в городе Казани. В 1961 году окончил Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова по специальности «литейное производство черных и цветных металлов», квалификация инженер-металлург. По окончании института был принят на Чебоксарский агрегатный завод, работал мастером чугунолитейного цеха, главным механиком.

В период с 1973 по 1975 год Волков Г.Н. был секретарем парткома Агрегатного завода им. ХХIV съезда КПСС. Проводил большую работу в деле дальнейшего совершенствования производства, механизации и автоматизации производственных процессов, способствовал росту производительности труда и увеличению мощностей по выпуску продукции высокого качества. С учетом организаторских навыков, профессионального и личного вклада, а также отличных способностей к производственной деятельности в 1975 году его назначили на должность заместителя директора по производству.

С 1981 по 1984 год Волков Г.Н. занимал должность заместителя директора завода по производству на Чебоксарском заводе промышленных тракторов, затем продолжил работу в должности главного инженера завода по 1985 год. С декабря 1985 года был избран вторым секретарем обкома КПСС, а с 1990 года назначен на должность первого заместителя Председателя Совета Министров, председателя Государственного планового комитета Чувашской АССР.

С 1991 года Георгий Николаевич работал на Чебоксарском заводе промышленных тракторов в должности заместителя генерального директора по маркетингу, в 1995 году начальником отдела гарантийного технического обслуживания тракторов в АООТ «Промтрактор-Сервис», где занимал также должности первого заместителя генерального директора – технического директора, первого заместителя генерального директора.

Под непосредственным руководством Георгия Николаевича коллектив завода значительно улучшил ритмичность работы, обеспечил выполнение и перевыполнение повышенных заданий, завоевывал классные места во Всесоюзном соцсоревновании среди предприятий Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения.

Активное участие Георгий Николаевич принимал в общественной жизни. Являлся депутатом Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся. Пользовался заслуженным авторитетом у коллектива и руководителей. Его трудовые результаты служат для нас ярчайшим и достойным примером служения любимому делу.

За большой вклад в развитие предприятий, входящих на сегодняшний день в состав Холдинга «Концерн «Тракторные заводы» Волкову Г.Н. неоднократно объявлялись благодарности. В 1973 году он был награжден знаком «Победитель соцсоревнования 1973 года», а в 1977 году удостоен ордена Трудового Красного знамени.

Многотысячный коллектив машиностроительно-индустриальной группы Концерн «Тракторные заводы» глубоко скорбит в связи с кончиной Волкова Георгия Николаевича и выражает искреннее соболезнование близким и родственникам. Светлая память о нем – профессиональном руководителе, ярком и искреннем человеке навсегда останется в наших сердцах.

М.Г. Болотин, А.В. Баков, Н.Ю. Партасова, В.Г. Андреев, Д.Ю. Сидоров, Н.А. Асафатов, Е.В. Рыбаков, В.В. Рыбкина, И.И. Долгушин, А.Ф. Федотов.

Прощание с Волковым Георгием Николаевичем состоится 5 июля с 11.00 до 13.00 в здании Дома культуры агрегатного завода по адресу: г. Чебоксары, пр. Мира, д. 1.