«Больше, чем гонка. Ярче, чем приключение». Чувашия 8 июля встречает участников международного ралли «Шелковый путь»

Считанные дни остаются до старта международного ралли «Шелковый путь- 2017», который в этом году пройдёт по территории Чувашской Республики.

Напомним, международное авторалли стартует 7 июля в Москве с Красной площади. В Чувашию автокараван прибудет 8 июля со стороны Нижегородской области. В 14 часов на территории Воротынского района (д. Быковка) Нижегородской области будет дан старт первому скоростному этапу международного ралли, протяжённость которого составит более 60 км. Финишировать гонщики будут уже на территории Ядринского района Чувашии (д. Стрелецкая). Планируется, что машины пройдут этот спецучасток за полчаса. В районе финиша будут организованы зрительские зоны, откуда фанаты автоспорта смогут наблюдать за тем, как участники ралли завершат первый скоростной этап гонки.

Затем автокараван направится в Чебоксары, где состоится торжественный проезд по центральным улицам. Торжественная встреча участников ралли пройдёт на Красной площади в 16 часов. Здесь в течение дня будут работать такие тематические площадки, как мотоспорт, картинг и автомобильная федерация. Будет организована прямая трансляция прохождения гонщиками скоростного участка в Ядринском районе. Также горожане увидят шоу барабанщиков, выступления диджеев и рок-групп города и пиротехнические спецэффекты.

Маршрут проезда по городу Чебоксары: Ядринское шоссе, Московский проспект, К. Иванова, Ярославская, Красная Площадь, Президентский бульвар, Авторемонтный проезд, Базовый проезд, ул. Пристанционная, просп. 9-ой Пятилетки, Эгерский б-р, ул. Орлова, ул. Ашмарина, ул. Скворцова и площадь Скворцова, 1Б, где и переночуют гонщики.

С 15 до 20 часов в Чебоксарах ограничат движение участков по ул. Ярославская – Красная Площадь, ул. Ленинградская — Красная Площадь, Красная Площадь – Президентский б-р до Московского моста.

Машины гонщиков буду ночевать в Чебоксарах, и в 6 утра 9 июля тронутся в Казань.

Напомним, что данное соревнование имеет статус международного внедорожного ралли и статус этапа Чемпионата России по ралли-рейдам и проходит по территории трех государств: России, Казахстана и Китая. Финиш гонки запланирован в одной из древних столиц Китая — городе Сиань 22 июля. Слоган ралли: «Больше, чем гонка. Ярче, чем приключение».

В соревновании примут участие спортивные экипажи из более чем 40 стран мира. Общая протяженность гонки составит 9599 километров (длина скоростных участков – 4094 км.), которые пилотам предстоит преодолеть за две недели. Организаторы гонки при разработке маршрута изначально ставили перед собой задачу: «Шелковый путь» должен вобрать в себя лучшие качества африканских и трансконтинентальных евразийских ралли-марафонов. Приоритетом также является сокращение дорожных связок между скоростными спецучастками гонки (общая дистанция лиазонов на маршруте ралли по сравнению с 2016 годом сократилась на 1124 км).

Для справки:

Традиционно в российской команде главными фаворитами гонки в категории грузовиков по-прежнему остаётся четыре экипажа «КАМАЗ-мастер», пилотами которого станут победители ралли «Шёлковый путь» Айрат Мардеев, Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников, а также Антон Шибалов, неоднократный призёр марафона. Среди основных соперников «Синей Армады» — три экипажа Petronas De Rooy Iveco во главе с титулованным Жераром де Роем и его партнерами по команде Артуром Ардавичусом и Тоном ван Генугтеном и три грузовика Renault из команды Mammoet Riwald Rally Sport, цвета которой будут представлять Мартин ван ден Бринк, Паскаль де Бар и Герт Хузник.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики