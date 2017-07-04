В Чувашии количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, уменьшилось на 29%

4 июля состоялось заседание Координационного совета при Главе Чувашской Республики по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы.

«Защита материнства и детства, укрепление института семьи — приоритет государственной политики Чувашии. Задача органов власти всех уровней — обеспечение условий для всестороннего, гармоничного развития детей и молодёжи», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Руководитель региона напомнил, что на минувшей неделе Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому период 2018–2027 годов станет в России Десятилетием детства. В связи с этим он поручил актуализировать действующие государственные программы и планы мероприятий, представить инициативные предложения для их реализации на уровне республики и муниципальных образований.

Михаил Игнатьев акцентировал, что в Чувашской Республике реализуется социально ориентированная государственная политика. На реализацию социальной поддержки семьи и детей ежегодно направляется более 3 млрд рублей. Как результат растёт количество многодетных семей. По сравнению с 2011 годом число многодетных семей увеличилось почти на 39%.

2017 год по инициативе общественных организаций в республике объявлен Годом Матери и Отца. «В его рамках проводится множество мероприятий, которые способствуют формированию позитивного общественного мнения, повышению авторитета родителей, воспитанию молодёжи на основе традиционных семейных ценностей», — сказал он.

Одним из показателей качества проводимой комплексной работы является снижение подростковой преступности. «По итогам 5 месяцев этого года количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, в республике уменьшилось на 29%», — отметил Глава Чувашии.

Тревожным фактором Михаил Игнатьев назвал рост преступлений в отношении половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. «Мы должны наводить порядок, принимать превентивные меры. Это требует участия органов власти, правоохранителей, общественных организаций, учреждений культуры и образования, жителей Чувашии», — акцентировал внимание руководитель региона.

Заместитель председателя Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Нина Глотова рассказала о реализации организацией общественных проектов семейной направленности.

В 2015 году был реализован Федеральный грантовый проект «Семья — главное в жизни каждого человека», а в 2016 году российским грантодателем был поддержан проект «Гармония в доме — высшая реальность семейного счастья».

«Мы выделили для работы три реперные точки: обучение, традиции, досуг», — пояснила она. В рамках реализации проектов проводились тематические выставки, концерты, конференции, круглые столы, мастер-классы, дискуссионные площадки, организовывался совместный творческий досуг для семей. При каждом женсовете создан Совет отцов.

Заместитель председателя Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» поблагодарила Михаила Игнатьева за поддержку общественных инициатив.

Руководитель региона выразил благодарность «Союзу женщин Чувашии» за проводимую большую полезную работу.

Заместитель главы администрации города Чебоксары Алексей Маклыгин проинформировал о реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы в образовательных организациях столицы Чувашии.

По его данным, в Чебоксарах в 53 образовательных учреждениях (20 детских садах и 33 школах) созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Учебный процесс организован в условиях интеграции и инклюзии, на дому и дистанционно. Охват обучением детей школьного возраста составляет 100%.

С 2012 года по 2015 год на создание «доступной среды» в 16 школах направлено около 20 млн рублей. На оснащение общеобразовательных учреждений специализированным учебным, компьютерным, реабилитационным оборудованием, создание сенсорных комнат, гончарных, швейных мастерских, подъёмников для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата — более 26 млн рублей.

С 2016 года государственная программа реализуется в детских садах. За это время на создание «доступной среды» 5 дошкольным учреждениям направлено более 14,5 млн рублей.

В 2017 году два детских сада (№ 7 и 201) стали обладателями гранта в размере 14 млн рублей на организацию консультационных центров для родителей и детей раннего возраста с особыми образовательными потребностями.

Все новые образовательные учреждения открываются с учётом создания безбарьерной среды для инклюзивного образования.

Михаил Игнатьев отметил, что создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов должно быть продолжено. Он поручил актуализировать программу «Доступная среда» и продолжить её осуществление в образовательных учреждениях.

Об организации работы по профилактике суицидов, алко- и наркозависимости несовершеннолетних сообщили министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов, и. о. министра образования и молодёжной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов.

Сергей Кудряшов проинформировал, что в Чувашии целях раннего выявления несовершеннолетних, склонных с суицидальному поведению, употреблению наркотических средств и психотропных веществ было проведено социально-психологическое тестирование несовершеннолетних. По его результатам для молодых людей, попавших в зону риска, разработаны индивидуальные программы реабилитации.

Весной во всех общеобразовательных организациях республики прошли общешкольные родительские собрания по вопросам предупреждения суицидальных проявлений среди молодёжи, вызванных посещением социальных сетей, формирующих аутоагрессивное поведение. На базе Чувашского республиканского института образования ежеквартально проводятся республиканские родительские собрания в формате вебинара по вопросам защиты детей от негативной информации, поступающей из интернета, оказания психологической поддержки.

Студентами ЧГУ имени И.Н. Ульянова реализуется образовательно-просветительский проект «Университет для детей». В его рамках проводятся мастер-классы для школьников по правильному поведению в глобальной паутине, мониторинг социальных сетей «Кибердружинниками».

Как отметил Сергей Кудряшов, одним из основных инструментов профилактики является организация полезного досуга несовершеннолетних. В настоящее время услугами организаций дополнительного образования охвачено 63% обучающихся.

Одним из показателей качества профилактической работы является состояние преступности среди несовершеннолетних.

По итогам 5 месяцев 2017 г. количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, по республике уменьшилось на 29%. Число несовершеннолетних, принимавших участие в совершении преступлений, снизилось на 28%. Доля подростковой преступности за 5 месяцев 2017 г. составляет 3,8% (за 5 месяцев 2016 г. – 4,7%). Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, сократилось на 18,2%.

Михаил Игнатьев отметил, что Минобразования и Минспорта Чувашии необходимо развивать формы семейного досуга для детей и их родителей, шире пропагандировать пользу физкультуры и спорта.

Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев, и. о. министра образования и молодёжной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов представили информацию об организации межведомственного взаимодействия по раннему выявлению семейного неблагополучия и профилактике социального сиротства.

«Работа социальной службы осуществляется на 257 участках, расположенных по территориальному признаку в муниципальных районах и городских округах. Участковые специалисты социальной службы хорошо осведомлены о семьях и несовершеннолетних, проживающих на закреплённых участках, благодаря чему расширяется возможность оказания экстренной адресной социальной помощи, увеличивается эффективность работы с семьями», – доложил Сергей Димитриев.

Организациями социального обслуживания для каждой семьи, находящейся в социально опасном положении, и каждого несовершеннолетнего разрабатываются и применяются индивидуальные программы социальной реабилитации по их выводу из трудной жизненной ситуации. Проводится последовательная комплексная работа с неблагополучием в семьях, направленная на восстановление социального статуса семьей.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев напомнил участникам заседания о трагедии в Цивильске, в результате которой погибла 11-летняя девочка. «Вы говорите о своевременном выявлении социально неблагополучных семей, но гибель ребёнка говорит о бездействии всех служб», – отметил он. Руководитель региона потребовал привлечь к ответственности сотрудников соответствующих служб, из-за бездействия которых произошла трагедия.

Михаил Игнатьев акцентировал, что необходимо проводить индивидуальную работу с подростками, находящимися в зоне риска, с социально неблагополучными семьями. «Только живая работа с людьми позволит нам добиться улучшения показателей», – резюмировал руководитель региона.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики