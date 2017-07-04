СЕРГЕЙ БОЧАРОВ, руководитель представительства агентства стратегических инициатив в ПФО:

«Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности — это серьезный инструмент, который измеряет деловую активность страны. Занять в нем второе место очень почетно. Рейтинг, прежде всего, смотрит на успехи региональных управленческих команд. Здесь важны две вещи. Во-первых, оценку дают сами предприниматели, то есть это не нарисованные результаты. Второй момент — крупным регионам не всегда удается расти в рейтинге по причине присутствия в регионе множества групп влияния, здесь наблюдается разобщенная картина и очень сложно договориться. В Чувашии же все сработали вместе. Это большой успех для республики, и после этого должны быть результаты, потому что серьезные инвесторы и предприниматели ориентируются на рейтинг».