Кадетскому корпусу — обязательно быть

ОН ПРИМЕТ ВОСПИТАННИКОВ УЖЕ В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА

О большой важности кадетских корпусов говорил на еженедельной планерке Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Это и подготовка будущих военных, готовых защищать Родину, и поддержка детей из неблагополучных семей…

По данным мониторинга, 50-70 процентов молодых людей после окончания кадетских корпусов поступают для продолжения учебы в средние и высшие военные и морские учебные заведения.

Разговор о кадетстве зашел в стенах Дома правительства при обсуждении строительства Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова.

Будущая школа, рассказал министр образования и молодежной политики республики Юрий Исаев, рассчитана на 400 воспитанников. По итогам аукциона подписан контракт на строительство здания Чувашского кадетского корпуса на 484,9 млн рублей, и объект должен будет введен в эксплуатацию 1 сентября 2018 года. Кроме того, за счет средств благотворителя будет построен спальный корпус на 250 мест. Сумма инвестиций составит 140 млн рублей.

Доклад министра дополнил видеосюжет о том, как 28 июня в Министерстве обороны Российской Федерации было подписано четырехстороннее соглашение об оказании помощи создаваемому Чувашскому кадетскому корпусу. Свои подписи под документом поставили министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, Глава Чувашии Михаил Игнатьев, председатель Совета директоров группы компаний «РЕНОВА» Виктор Вексельберг.

На совещании вспоминали и некоторых чувашских архитекторов, ставящих под сомнение необходимость возведения кадетской школы именно за Домом культуры Тракторостроителей. «Все предварительные согласительные процедуры были проведены», — прокомментировали участники планерки, подчеркивая законность строительства.

Не менее нелепыми, прозвучало на совещании, кажутся сегодня слухи о закрытии существующей кадетской школы. Ведь она будет работать до тех пор, пока не построят новый корпус.

Обсудили на совещании у Михаила Игнатьева и другие важные вопросы: проведение сенокоса в условиях непогоды, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

ДОСЛОВНО

ТАТЬЯНА КАЗАКОВА, директор Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова:

— Чувашский кадетский корпус — правопреемник Республиканской кадетской школы. Произошло переименование учебного заведения, и значит, ни о каком его закрытии речи не идет. Более того, в этом году мы набираем новых учеников: уже состоялся набор пятого класса (двадцать пять человек) и предстоит добор пятнадцати десятиклассников. Сохранится и особый уклад школы — в дополнение к общеобразовательной программе у нас идет кадетский компонент (основы начальной военной подготовки, углубленное изучение ОБЖ, речное, морское дело…).

Фото Минобразования Чувашии: Кадетский корпус будет состоять из четырех блоков — учебного, спортивного, общественного и жилого, его строительство будет вестись в три этапа, сообщают в Минобразования республики.