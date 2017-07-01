В Совете Федерации РФ наградили лучших потребителей электроэнергии

СПАСИБО ЗА НАДЕЖНОСТЬ!

В конце прошлой недели в Совете Федерации Федерального Собрания РФ состоялась церемония награждения победителей IV акции «Надежный партнер» по итогам 2016 года. Во всероссийской акции за победу боролись порядка 600 тыс. участников. Жюри выбрало 26 лучших — это предприятия промышленности, сельского хозяйства, бюджетной сферы, ЖКХ и малого бизнеса, чьи успехи признаны значимыми в вопросах энергоэффективности и энергосбережения и которые своевременно и полностью выполняют свои обязательства перед энергетиками. Приятно отметить, что в рейтинг самых добросовестных потребителей электроэнергии страны вошли сразу пять предприятий и организаций Чувашии.

Великолепная пятерка

Месяцем ранее в республике были подведены итоги регионального этапа проекта, организатором которой выступила Чувашская энергосбытовая компания (входит в структуру АО «ЭСК «РусГидро») при поддержке Кабинета Министров ЧР. В Доме Правительства награды получили лучшие потребители: конкурсная комиссия из числа почти 13 тыс. корпоративных клиентов ЧЭСК выбрала 24 предприятия и организации региона. Руководителей пятерых из них, лучших из лучших, и пригласили в Москву вместе с представителями трех десятков субъектов России, в которых прошла ежегодная акция.

Заместитель генерального директора агрофирмы «Ольдеевская» Владимир Романов в беседе с корреспондентом газеты не стал скрывать радости, что акция позволила не только съездить в первопрестольную, что тоже, надо признать, не часто удается, но и побывать в верхней палате парламента страны, которую, как оказалось, никто из победителей акции «Надежный партнер» из Чувашии до этого еще не посещал. Не каждого и не каждый день, согласитесь, чествуют в стенах Совета Федерации.

Впрочем, и награда, и чествование — все по заслугам. Еще в начале 2000-х годов агрофирма взяла курс на модернизацию. Четыре автоматизированные котельные, 16 гектаров новых современных теплиц, внедрение новых ресурсосберегающих технологий — все это позволяет предприятию быть эффективным и конкурентоспособным. Теплицы, конечно, отапливаются природным газом, но и электричество — серьезная статья расходов для предприятия. Освещение, автоматизированные системы управления поливом растений и так далее — без электроэнергии никак.

— Именно поэтому руководство агрофирмы в лице председателя Совета директоров Евгении Беликовой, гендиректора Андрея Беликова, исполнительного директора Елены Белоголовцевой придерживается политики надежного партнерства с ресурсоснабжающими организациями, — рассказывает Владимир Филимонович. — За все нужно платить добросовестно. И это касается как электричества, так и других ресурсов. В магазине, к примеру, ни у кого и мысли не возникнет, что молоко, хлеб и другие товары с витрины можно взять бесплатно. А когда речь заходит об энергии, некоторые, кажется, думают именно так — платить не торопятся. Все взаимосвязано: нарастающие как снежный ком неплатежи могут поставить под угрозу надежность энергоснабжения потребителей. В том числе и добросовестных.

Они не подведут

Согласен с ним и Фазил Гаджиев, первый заместитель генерального директора Чебоксарского завода автокомпонентов. Предприятие тоже вошло в федеральный рейтинг лучших потребителей электроэнергии. Отметивший в июне свое 55-летие завод производит запчасти и комплектующие к автомобилям ГАЗ. С 2009 года освоен выпуск деталей и каркасов сидений к автомобилям марки «Фиат Дукато». И здесь тоже знают цену киловаттов — горды тем, что «высоко оценив партнерство с нами, жюри «электрического» конкурса учло не только нашу платежную дисциплину, но и мероприятия, предпринимаемые компанией в плане энергосбережения». А экономить на электричестве на промышленном предприятии есть где: станки, сварочные аппараты и другая техника — все потребляет киловатты. По мере возможности старое меняют на новое — энергоэффективное, что способствует заметному сокращению потребления электроэнергии и положительно сказывается на себестоимости выпускаемой заводом продукции.

О том, как важна добросовестность потребителей хорошо знает и директор ООО «УК «Канашстрой» Василий Крылов. Возглавляемая им управляющая компания — еще один победитель всероссийского конкурса, она обслуживает 24 многоквартирных дома г. Канаша общей площадью более 105 тыс. кв. метра. К сожалению, есть потребители, которые не полностью оплачивают предприятию коммунальные услуги. Тем не менее, УК добросовестно выполняет свои обязательства пред ЧЭСК. И это лучшее свидетельство стабильной работы компании, ее надежности.

Можно порадоваться за канашцев — в Совете Федерации дипломы победителей конкурса и соответствующие призы также получили председатель совета Канашского райпо Валерий Павлов и главный врач Канашского межтерриториального медицинского центра Ольга Рябухина. Причем Ольге Владимировне пришлось выйти к трибуне: руководителю многопрофильного медучреждения, взрослая поликлиника которого рассчитана на 650 посещений в смену, детская — на 200, стационар — на 302 койки, есть что рассказать: «Мы стараемся качественно выполнять свои обязанности как по лечению пациентов, так и перед энергетиками, своевременно производя оплаты в должном объеме, чтобы не быть ни у кого в долгу. Анализируем расходы и, имея свою внутреннюю программу энергосбережения, работаем над экономией энергоресурсов. В декабре 2016 года наша больница отметила 90-летие. Данная награда в юбилейный год займет свое достойное место». Напомнила она и о том, что дружба и надежное партнерство канашских медиков и энергетиков имеет добрую историю: именно Канашский ММЦ в 2015 году в рамках благотворительной программы «Рожденные энергией» РусГидро получил в дар реанимационное оборудование для новорожденных на общую сумму 500 тыс. рублей.

Партнерством дорожим

Акция «Надежный партнер» реализуется при поддержке Комитета по экономической политике Совета Федерации, Министерства экономического развития РФ, Ассоциации «НП «Совет рынка». Она стала площадкой федерального уровня, на которой выстраивается диалог между поставщиками и потребителями энергоресурсов. Об этом, поздравляя победителей, сказал председатель оргкомитета проекта «Надежный партнер», заместитель председателя Комитета по экономической политике СФ Виктор Рогоцкий: «Широкая поддержка мероприятий проекта «Надежный партнер» на уровне органов представительной и исполнительной власти субъектов страны говорит о востребованности открытого диалога поставщиков и потребителей энергетических ресурсов по вопросам развития энергетики региона и страны в целом, установления тарифов и повышения качества и надежности энергоснабжения различных категорий потребителей».

Заместитель председателя правления НП «Совет рынка» Наталия Заикина в своем выступлении отметила: «В целом динамика задолженности на розничных рынках электроэнергии остается негативной, продолжается рост долгов. Вместе с тем наблюдаются моменты, которые можно охарактеризовать как положительные. Сокращение темпов прироста задолженности в 2016 году мы видим по потребителям ЖКХ и потребителям, которые финансируются из местных бюджетов». При этом она подчеркнула положительную динамику в расчетах, демонстрируемую организациями ЖКХ и предприятиями сельского хозяйства Чувашской Республики.

Безусловно, в этом немалая заслуга Чувашской энергосбытовой компании. Не случайно первый заместитель председателя Комитета по экономической политике верхней палаты парламента России Алексей Майоров вручил исполнительному директору ЧЭСК Александру Гончарову благодарность Комитета. Награда не только за активное участие в проекте, но и признание заслуг в выстраивании надежного партнерства с потребителями.

Александр Николаевич тоже тепло поздравил земляков с заслуженной наградой. По его мнению, «это те потребители, которые в условиях сложной экономической ситуации прилагают все усилия, чтобы сохранить объем производства, сохранить рабочие места, создать рабочие места, дать возможность работать малому и среднему бизнесу, предпринимательству во всех направлениях. Именно эти люди, представляющие компании разных уровней и отраслей, составляют основу экономики нашего региона, они по праву вошли в рейтинг самых благонадежных потребителей России и мы очень дорожим партнерством с ними».

Фото: Победители федеральной акции «Надежный партнер» из Чувашии с исполнительным директором ЧЭСК Александром Гончаровым.