Вред не доказан

От Советская Чувашия access_time2 часа назадchat_bubble_outlineКомментариев нет

Оказывают ли влияние на окружающую среду базовые станции мобильных операторов, проверили на примере одного из объектов МегаФона представители различных СМИ.
Экспертом выступил заведующий отделением измерений электромагнитных полей Центра гигиены и эпидемиологии Чувашии Николай Можайкин.
— Диапазон электромагнитного излучения на базовых станциях проверяют, в том числе, когда они установлены в районах жилой застройки, — объяснил он. — Делается это при выдаче разрешения на эксплуатацию, а также после реконструкции или модернизации. Измерительные приборы, которыми пользуются наши специалисты, показывают весь диапазон частот. При проверке базовая станция должна работать на максимальном излучении, и согласно нормативам оно не должно превышать 10 мкВт/см2.
В качестве объекта испытания была выбрана базовая станция в Чебоксарах по ул. Текстильщиков, 6. Как показали приборы, даже на крыше здания рядом со станцией мощность излучения едва дотягивает до 1,2 мкВт/см2. Гораздо опаснее оказалась работающая микроволновка. Излучение от нее достигло максимального значения 20 мкВт/см2 на расстоянии 10 см, в полуметре показатель составил 1мкВт/см2.
«Всемирная организация здравоохранения несколько раз меняла свое мнение о вреде или безвредности излучения от базовых станций сотовой связи. Последнее решение ВОЗ — вред от базовых станций не доказан», — констатировал Николай Можайкин.

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Опубликовано: 28 апреля 2017

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