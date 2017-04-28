Идеи Яковлева — вне времени

25 апреля отмечалось 169-летие со дня рождения выдающегося чувашского просветителя, создателя чувашского алфавита Ивана Яковлевича Яковлева. Его жизни и творчеству посвящено множество книг.

Но одна из них, вышедшая недавно монография кандидата философских наук Герольда Плечова «Основные вехи и социально-просветительное содержание деятельности инспектора чувашских школ И.Я. Яковлева», занимает особое место.

Этот фундаментальный труд — своего рода подведение итогов в изучении творчества Яковлева на данном этапе. В нем освещены жизнь и деятельность чувашского патриарха в должности инспектора чувашских школ Казанского учебного округа, его руководство чувашским просвещением, общественно-публицистическая деятельность.

Автор показывает, что сполна понять идеи Ивана Яковлева можно только в контексте эпохи и времени, в которых он жил и творил. Мы должны помнить, что его творчество равносильно подвигу, ведь действовал он в условиях недоверия, а подчас пренебрежительного отношения к инородцам.

Герольду Плечову удалось показать, что мысли Яковлева очень современны. Как он пишет, в критические, резко изменяющиеся периоды истории обществу свойственно активное обращение к духовному опыту прошлых веков, стремление извлекать из него уроки. С этой точки зрения непреходящую ценность имеют взгляды Яковлева на проблемы национального самосознания. Деятельность Яковлева способствовала пробуждению национального духа (придавленного под воздействием существовавших в те времена в России идей великодержавного шовинизма). Не на пустом же месте возникли такие черты чувашей, как стеснение говорить на родном языке, скрывать свое чувашское происхождение.

Автор аргументированно показывает, что деятельность Яковлева помогала сплачивать чувашскую нацию, выработать национальное самосознание и чувство национального достоинства. Есть известная истина: если тебе плохо, то в этом во многом виноват ты сам. Эта мысль имеет прямое отношение к тому состоянию, к тем проблемам, которые сейчас стоят перед чувашским народом. И главная из них — сохранение своего языка, культуры и вообще всего чувашского. Только высокоразвитое национальное самосознание в состоянии сплотить и сохранить народ и его культуру.

Геннадий Трифонов, доктор философских наук