Союз архитекторов выступил против стихийной застройки парка в новоюжном районе

ОТГОВОРИТ ЛИ РОЩА ЗОЛОТАЯ

Темой очередного Общественного архитектурного совета стала судьба рощи «Шупашкар», расположенной за Дворцом культуры тракторостроителей.

Совет, можно сказать, собрался по звонку. Председателю Союза архитекторов Чувашии Сергею Лукиянову позвонил академик Международной академии архитектуры Феликс Новиков, обеспокоенный судьбой территории вокруг ДК тракторостроителей, а именно рощи «Шупашкар», которая вместо благоустройства начала активно застраиваться объектами различного назначения.

Дело в том, что Феликс Новиков, весьма авторитетный человек в мире архитектуры, является автором упомянутого Дворца культуры. ДК задумывался не только как огромный культурный центр, но и как архитектурный переход из городского шума в тишину зеленой парковой зоны. К сожалению, у объекта оказалась не слишком счастливая судьба. Мало того, что кризис 1990-х не дал завершить благоустройство территории фонтанами и аллеями, так теперь автор уникального в своем роде объекта наблюдает все странности организации данного пространства, а по сути, постепенного превращения зеленой зоны в обычную городскую застройку.

В этой зеленой зоне появляются и в проектах, и уже по факту то школа, то МФЦ, то жилой дом, то автозаправка. В конце марта на градостроительном совете выбирали и формировали земельный участок под строительство дополнительного спального корпуса к уже имеющемуся проекту Республиканской кадетской школы и к нему же — крытого ледового катка. Корпус проектирует архитектурная фирма «Классика». А по катку вопрос еще решается. По словам архитекторов, под него город начинает формировать землю вдоль Эгерского бульвара.

И уже были предложения разместить каток как вне, так и на территории парка. А каток — это еще и парковка. Значит, она тоже может забрать свой кусок рощи. Градостроители выступили против такого варианта. Однако архитектурное сообщество опасается, что его могут опять не послушать. И главное, что сейчас требуется, — это проектирование всей парковой зоны целиком, с определением, что здесь можно строить, а чего ни в коем случае нельзя.

ДОСЛОВНО

Владимир Цыпленков, архитектор:

— Сердце кровью обливается. Если мы делаем где-то жилой дом и там не хватает места для трех парковок, проект могут зачеркнуть. А в зеленой полосе благополучно зачеркивается сама зеленая полоса. Мы по существу теряем парк! Пока нет проекта, здесь надо запретить строить вообще!

Заместитель главы администрации Калининского района Юрий Афанасьев сообщил, что на проектирование парковой зоны разыгран тендер, и в техническом задании обозначены разные зоны, в том числе спортивная и зона отдыха. По мнению чиновника, как вариант каток можно «посадить» там, где сейчас овраг, а зеленую полосу не трогать. Но тогда все равно надо продумать заезд к катку.

Альфред Ибрагимов, главный архитектор института «Чувашгражданпроект» (которому и поручено заняться этим проектированием), уверен, что требуется зафиксировать границы парка. Потому что на этом месте пошла уже какая-то стихийная застройка. Архитектор Юрий Новоселов напомнил, что роща «Шупашкар» — единственная зеленая зона этого микрорайона, а здесь идет постепенное уничтожение одного зеленого «куска» за другим. Это уже стало печальной практикой. Достаточно вспомнить парк 500-летия Чебоксар.

Застройка и формирование участков сегодня идет, мягко говоря, настолько непрозрачно, что архитектурная среда не ведает, откуда в зеленой полосе взялось жилье, а тем более автозаправка, которую надо однозначно убирать с прилегающей к роще территории.

— В свое время мы выступали против пристроя к ДК для ТЮЗа, потому что это нарушало как принцип территории, так и авторское право архитектора. Теперь надобность в таком пристрое отпала. Но возникают какие-то новые проекты, — говорит об этом Сергей Лукиянов. — Мы были против строительства в роще и кадетской школы. А там уже и жилой дом стоит. Градостроительная ситуация у нас сейчас ужаснейшая, все старые нормативы убрали и все делают через юридические правовые механизмы, которые не регулируются. «Чувашгражданпроект» не вытягивает ситуацию, а республика смотрит на это будто временщик. Если раньше в проектировании мы смотрели на перспективу, на пятилетку, были и 25-летние планы, то сегодня есть место — давай воткнем туда, а парк это или не парк — все равно. Конечно, наш город в этом не одинок, похожая ситуация во всей стране. Сейчас хотят навести порядок, думаю, это осмысление произойдет.

Всем понятно, что каток — дело благое. Но ведь не за счет парка! Иначе благо может обернуться своей противоположностью. Использование под жилой дом парковой зоны старейшина архитектурного совета Владимир Филатов вообще назвал безобразным. И все, что теперь можно сделать — добиться для обустройства территории нормального проектного подхода.

Для ледового катка Филатов предлагает поискать другое место. Архитектор Дмитрий Тихонов тоже считает, что ошибка была допущена уже тогда, когда отдали место под застройку, что раскидываться парками нельзя. Под них потом уже не найдется места. В отличие от любого другого объекта.

Теперь, чтобы выработать предложения на эту тему, архитекторы соберутся на «Архитектурной среде». А пока они направили протокол Общественного архитектурного совета в администрацию Чебоксар. В нем предлагается выработать концепцию дальнейшего развития рощи «Шупашкар» с участием академика Феликса Новикова, запретить в зеленой полосе строительство жилья и убрать автозаправку. Сделать рощу свободной и от парковок, которым там не место, а застройку территории привести к нормативам парковой зоны.

Проект застройки рощи «Шупашкар» около ДК тракторостроителей — кадетская школа со всеми корпусами и крытый каток.