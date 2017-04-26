Героизму ликвидаторов посвящается…

О тяжелых последствиях чернобыльской аварии вновь вспоминают в эти дни. Вчера в Чебоксарах возле обелиска героям-ликвидаторам Чернобыльской и других радиационных катастроф прошел траурный митинг.

Глава города Ирина Клементьева выразила слова благодарности тем, кто, не жалея своего здоровья, героически отправился устранять последствия аварии на Чернобыльской АЭС 31 год назад. О днях страшной катастрофы вспоминали и сами участники ликвидации аварии, их близкие и друзья.

Отдавая дань мужеству ликвидаторов, представители общественных организаций, органов власти и местного самоуправления возложили к подножию монумента цветы и минутой молчания почтили память тех, кто не дожил до сегодняшних дней. Всего из Чувашии на ликвидацию катастрофы на Чернобыльской АЭС было направлено 1957 наших земляков. Из них сейчас остались в живых только 815 человек.