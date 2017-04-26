Самая сильная на ковре

На прошедшем в эти выходные престижном международном турнире по вольной борьбе среди юниоров в испанском городе Эльче воспитанница Чебоксарского училища олимпийского резерва и республиканского Центра развития женской вольной борьбы Мария Кузнецова поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Для подопечной опытных тренеров Натальи и Ольги Смирновых, лидера юниорской сборной команды России Марии Кузнецовой, выступавшей в весовой категории до 63 кг, испанское «золото» стало уже третьей наградой высшей пробы в этом году. Ранее юная новочебоксарская борчиха одолела всех своих соперниц на международном турнире в Болгарии и на первенстве России, а также взяла «бронзу» первенства Европы среди юниоров до 23 лет. Сейчас Мария готовится к очередному старту в турецкой Анталье, а затем ее ждет первенство Европы среди юниоров в Дортмунде (Германия).

Фото из архива Марии Кузнецовой: По словам тренеров, сейчас Мария находится на пике спортивной формы.