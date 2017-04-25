Мария Захарова: “Чувашия представит перспективные проекты”

ЦИТАТА НОМЕРА

МАРИЯ ЗАХАРОВА, официальный представитель МИД России:

«В особняке МИД России – в Доме приемов состоится презентация Чувашской Республики с участием представителей аккредитованного в Москве дипломатического корпуса, федеральных и региональных органов власти, деловых кругов, российских и зарубежных СМИ. Целью мероприятия является ознакомление участников с международными и внешнеэкономическими связями Чувашской Республики, планами руководства региона по привлечению иностранных инвестиций и наращиванию взаимодействия с контрагентами из-за рубежа. Будут представлены перспективные проекты, в реализации которых могли бы принять участие деловые круги или заинтересованные структуры зарубежных государств».