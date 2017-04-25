C наградой!

Указом Главы Чувашии от 21 апреля 2017 года награждены:

Почетной грамотой Чувашской Республики Архипов Анатолий Михайлович — глава Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района, Иванов Олег Анатольевич — глава Шоркистринского сельского поселения Урмарского района;

знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» Ильину Любовь Николаевну — заведующую сектором учета и отчетности администрации Красноармейского района, Кудряшову Антонину Николаевну — ведущего специалиста-эксперта сектора бухгалтерского учета администрации Шемуршинского района, Маркову Ирину Алексеевну — заведующую сектором бухгалтерского учета — главного бухгалтера администрации Яльчикского района, Михайлова Геннадия Валентиновича — главу Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района, Тихонову Надежду Николаевну — специалиста 1-го разряда администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района, Юркину Людмилу Александровну — главу Бахтигильдинского сельского поселения Батыревского района.