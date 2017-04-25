Начался последний этап продажи билетов на Кубок конфедераций-2017

УВИДЕТЬ МИРОВОЙ ФУТБОЛ

Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), 19 апреля дан старт финальному этапу продаж билетов на матчи Кубка конфедераций 2017 года по футболу, который в этом году пройдет в России с 17 июня по 2 июля на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

По информации организаторов, в продажу поступили билеты на все матчи, в том числе билеты для особой категории лиц — для болельщиков с ограниченными возможностями и маломобильных групп. Цена билетов зависит от категории и самого матча. Болельщикам из России, по установленным для принимающей стороны правилам, билеты будут продаваться по специальной, более низкой цене. Самые дешевые билеты — на матчи групповой стадии (не считая матча открытия, в котором сыграет сборная России). Цены на такие встречи начинаются с 960 рублей (для россиян) и 4700 рублей (для граждан других стран). Матч открытия, а также игры стадии плей-офф дороже — стоимость билетов для россиян начинается с 2240 рублей. Самые дорогие билеты — на полуфинал и финал. Их стоимость для россиян составит от 10 и 16 тысяч рублей соответственно.