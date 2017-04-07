«Час пик» для новочебоксарцев

ТРАНСПОРТНУЮ ПРОБЛЕМУ РЕШИТЬ МОЖНО

На одной из встреч Главы Чувашии Михаила Игнатьева с жителями республики была озвучена проблема: в часы пик есть сложности с перевозками на пригородных маршрутах Чебоксары – Новочебоксарск, невозможно уехать.

…Ранним утром реальную обстановку вместе с журналистами выяснял министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Иванов. Был проведен мониторинг-хронометраж движения общественного транспорта на новочебоксарских остановках «Турист», «Дом правосудия» и «Каблучок».

«Действительно, с 7.00 до 7.30 большой интервал движения автобусов, маршрутки переполненные, они не способны увезти всех желающих, проезжают мимо», – убедился министр. По его мнению, для решения проблемы в час пик нужны дополнительные автобусы большой вместимости. «В ближайшее время найдем транспортные резервы на этот промежуток времени», – пообещал Владимир Иванов.

В общем, министр не увидел в этом глобальной транспортной проблемы: «Она узкая, и ее можно решить с помощью небольшого количества подвижного состава».

Большинство же граждан, с которыми члены рейдовой бригады беседовали на остановках, отметили, что уехать из Новочебоксарска можно, до семи часов утра транспортной проблемы нет. А вот в час пик приходится уезжать на любом транспорте по направлению в Чебоксары. Либо заранее добираться до ближайших конечных остановок, где начинается маршрут, либо, как уже сказано, ловить попутные машины.

Если никуда особо не спешишь, можно уехать в нужном направлении максимум за 20–30 минут. Интервал движения маршруток позволяет сделать это, но они малоэффективны. «Нас значительно больше, чем посадочных мест во всех вместе взятых маршрутках. Они пролетают мимо, а мы стоим», – сообщила пассажирка, ожидающая микроавтобус 262-го маршрута.

Со слов министра, сигналы по поводу того, что утром уехать в Чебоксары, а вечером – из Чебоксар сложно, были давно. «Ситуация назрела, и ее надо срочно решать», – отметил он.

И она решается. Как стало известно, с учетом мониторинга пассажиропотока общественного транспорта в часы пик с пятого апреля в сообщении между городами Чебоксары – Новочебоксарск по маршруту № 101 курсируют три дополнительных автобуса большой вместимости. «Строгое соблюдение выходов всех транспортных единиц, соблюдение расписания, интервалов движения должно в ближайшее время стабилизировать ситуацию. Вопрос на контроле Минтранса Чувашии. Надеемся на соблюдение всех норм со стороны перевозчиков, включая автобусы малой вместимости – маршрутки. В процессе дальнейшего контроля и мониторинга ситуации, возможно, потребуется корректировка», – сообщил Владимир Иванов.

То, что появились дополнительные автобусы, – хорошо. Только вот не всем новочебоксарцам «в ту сторону», у каждого свой маршрут до места работы или учебы. И пока что, хотим мы того или нет, именно маршрутки в час пик оказываются переполненными и «пролетают мимо». И не только по дороге в Чебоксары. Из столицы республики новочебоксарцам уехать еще сложнее. Водители пригородных маршруток неплохо подрабатывают на жителях Чебоксар, которые заполняют салон, зачастую не оставляя шанса втиснуться в него пассажирам, едущим до Новочебоксарска. Часто водители громогласно оповещают: «Влезайте, по городу половина пассажиров выходит!» Понятно, что выручка для водителей куда важнее самочувствия пассажиров. К тому же чебоксарцы расплачиваются наличными, по 20 рублей за поездку. А если кто протянет ЕТК, водитель тут же упредит: «По карте будет дороже, заплатите 24 рубля!»

В ходе рейда пишущая братия интересовалась и будущим городского троллейбусного предприятия, которое едва не объявили банкротом. И вот ситуация прояснилась.

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Как сообщают в администрации Новочебоксарска, на основании решения Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 30.03.2017 № С26-1 Новочебоксарскому МУП троллейбусного транспорта 03.04.2017 из бюджета города выделены денежные средства для погашения всех долгов перед Федеральной налоговой службой и Пенсионным фондом. Часть средств направлена в счет полного погашения долга за электроэнергию перед АО «Чувашская энергосбытовая компания». Напомним, что ранее в связи с задолженностью по налогам Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике инициировало вопрос о введении на данном предприятии процедуры банкротства. Однако благодаря депутатам Новочебоксарского городского Собрания депутатов и администрации города угроза банкротства предприятия ликвидирована. Впервые за четыре года Новочебоксарское МУП троллейбусного транспорта может работать через расчетный счет в банке.