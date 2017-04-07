Читай Россию, читай Чувашию

В марте в Лондоне проходила 46-я международная книжная ярмарка The London Book Fair 2017. Одной из интересных страниц выставки, где принимали участие более 130 стран мира, стала экспозиция нашей страны «Читай Россию/Read Russia». Представлена в ней была и Чувашия, в лице Чувашского книжного издательства.

Книжная ярмарка в Лондоне интересна тем, что она предназначена исключительно для профессионалов издательского бизнеса, то есть тех, кто продвигает книгу в массы. Читатели же могут лишь рассматривать продукцию (она не продается), участвовать в дискуссиях и презентациях. Тем не менее посетителей набирается столько, что в двухэтажном павильоне не протолкнуться.

Как отмечает, в частности, сайт Центра Ельцина, участие в форуме нашей страны – это часть программы «Читай Россию/Read Russia», стартовавшей в 2011 году и направленной на продвижение русской литературы и книгоиздания за рубеж. Нынче ее экспозиция под одноименным названием состояла из 469 новинок более 30 отечественных издательств. Достойное место среди них занимала продукция Чувашского книжного издательства. При этом все его издания – «Этнокультурный портрет Чувашской Республики», «Водоемы Чувашии» Ивана Дубанова, «Праски Витти. Живопись, эмаль, графика, монументальное искусство», подарочные книги из серии «Из опыта народных мастеров», «Нарспи» Константина Иванова, книга-путеводитель Зои Трифоновой «Чебоксары – столица Чувашии», монография Антона Салмина «Праздники, обряды и верования чувашского народа» – были выставлены на головном стенде, то есть начинали экспозицию.

Проект «Читай Россию», рассказали в Чувашском книжном издательстве, осуществляется при поддержке Роспечати, программу в Лондоне организовали Институт перевода и Президентский центр Б.Н. Ельцина. По окончании выставки издания были переданы в дар представительству Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Фото Чувашского книжного издательства

? Общая экспозиция «Read Russia» занимала площадь 58 квадратных метров.