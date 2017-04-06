Остановился лифт…

Завершено расследование уголовного дела в отношении электромеханика коммерческой организации по обслуживанию лифтов.

По версии следствия, он был ответственным за устранение неисправностей лифта в третьем подъезде дома № 39 по проспекту Максима Горького в Чебоксарах. Жильцы неоднократно жаловались на сбои в его работе. Но электромеханик не предпринял вовремя необходимых мер по ремонту лифта, двери которого на тот момент можно было отпереть изнутри.

Так и случилась беда. Декабрьским днем прошлого года произошла остановка кабины лифта между первым и вторым этажами с одновременным отключением освещения. Находившаяся в кабине лифта 75-летняя женщина, оказавшись в темноте, запаниковала и решила выбраться наружу. Она легко открыла руками двери лифта и, выходя из кабины, упала с высоты 2,5 метра в приямок шахты через проем, образовавшийся между посадочной площадкой первого этажа и нижней частью кабины лифта. В результате у пенсионерки случился перелом бедренной кости, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Сейчас в целях безопасности граждан лифт выведен из эксплуатации, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Уголовное дело направлено в суд.