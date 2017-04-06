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Главное, Спорт
Взяла «золото» в «железной игре»

Свою победу штангистка посвятила родителям. Фото rfwf.ruНАТАЛЬЯ ХЛЕСТКИНА – ВО ВТОРОЙ РАЗ ПЕРВАЯ В ЕВРОПЕ!

Чувашская тяжелоатлетка Наталья Хлесткина завоевала золотую медаль в весовой категории до 58 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в эти дни в хорватском Сплите. Для сборной России это «золото» стало первым на чемпионате-2017. И к началу вчерашнего дня оставалось пока единственным.
Выступая в новой для себя весовой категории до 58 кг, по сумме двух упражнений – рывка и толчка, 24-летняя подопечная заслуженного тренера Чувашии Геннадия Иванова подняла 214 (95+119) кг. В упражнении «рывок» с результатом 95 кг Хлесткина завоевала малую бронзовую медаль.
С таким же результатом возглавила турнирную таблицу представительница Латвии Ребекка Коха. Решающим для Натальи стал выход на помост в заключительной попытке в толчке. Нашей землячке удалось толкнуть штангу весом 119 кг, тем самым взяв на 1 кг больше, чем ее ближайшая соперница Ребекка Коха. Бронзовым призером стала румынка Мадалин Моли.
Благодаря победе в Сплите воспитанница чебоксарской спортивной школы имени Валериана Соколова Наталья Хлесткина впервые среди чувашских спортсменов стала двукратной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике. Напомним, год назад штангистка выиграла «золото» на таком же чемпионате в Ферде (Норвегия) в весовой категории до 63 кг.
«Эта медаль мне досталась нелегко, но сейчас я испытываю огромное наслаждение от победы. Свою победу на этом чемпионате я посвящаю родителям. Я не могу сказать, что какая-то из двух золотых медалей досталась мне легче другой. Обе награды были завоеваны в упорной борьбе. Но по-другому и не бывает, я иду шаг за шагом к своей цели», – цитирует Хлесткину ТАСС.
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике завершится 8 апреля.

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Метки: Главное, Спорт, .

06.04.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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