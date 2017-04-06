От Алатыря до Ядрина

Интервью на память

НОВОЧЕБОКСАРСК. В рамках проекта «Спасибозавсе.рф» школьники записывают видеоинтервью с участниками Великой Отечественной войны.

На днях юные операторы и журналисты школы № 17 вместе с педагогом Натальей Степановой и сотрудником Новочебоксарского центра социального обслуживания населения Альбиной Мухановой навестили фронтовичку Анну Ивановну Январеву.

Родилась Анна Ивановна (в девичестве Майорова) 20 декабря 1922 года в селе Кожевенное Порецкого района Чувашской АССР в многодетной семье. Только окончила школу в 1941 году, как началась война, и молодой девушке пришлось пройти через все ее тяготы. Анна Ивановна работала в госпитале в городе Вышний Волочек, потом служила в 14 прожекторном полку на защите Москвы от фашистских захватчиков.

Сразу же после войны Анна Ивановна поступила в педучилище и одновременно стала работать преподавателем начальных классов. Учителем в школе она проработала 30 лет. Вместе с мужем Иваном Егоровичем Январевым воспитала троих замечательных детей. Перелистывая семейный альбом с фотографиями, Анна Ивановна от нахлынувших воспоминаний не могла удержаться от слез. Но взяла себя в руки и даже прочитала душевные стихи о войне.

Фото cap.ru

? Старшеклассники будут бережно хранить воспоминания фронтовиков, чтобы последующие поколения гордились подвигами своих прадедов.

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Есть на что построить дом

ПОРЕЦКИЙ РАЙОН. Десять молодых семей получили безвозмездную субсидию на приобретение или строительство жилья.

Долгожданные документы молодым семьям вручил глава администрации района Евгений Лебедев в торжественной обстановке. Благодаря субсидиям они теперь смогут приобрести жилье в любом населенном пункте республики, но многие планируют обустраиваться в районе.

В семье Алексея и Марии Шлягиных растут двое сыновей: Назар и Антон. Мария работает главным специалистом-экспертом в секторе земельных и имущественных отношений администрации Порецкого района. Алексей – прораб местного дорожно-ремонтного строительного управления. «Мы останемся в Порецком, – поделились планами на будущее молодые родители. – Тут есть хорошие садики. И школа не уступает городской. Есть возможность заниматься спортом. А благодаря господдержке мы сможем купить более просторное жилье…»

Кстати, в прошлом году субсидии от государства получили 8 семей района. В очереди на «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2016-2020 годы стоят еще 75 семей района.

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Здоровая ли корова дала молоко?

БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН. Ветеринары строго следят за качеством молока, которое сдают закупщикам сельчане.

Специалисты рассказывают, что бывают случаи, когда сырое молоко разбавляют водой, могут в нем обнаружиться и антибиотики. Поэтому ветеринарная служба постоянно берет пробы на определение плотности, жирности, белка и посторонних примесей. И безошибочно устанавливает, здоровая ли корова дала молоко.

Жители деревни Сигачи и Малое Чеменево уже привыкли к таким проверкам и с пониманием относятся ко всем процедурам при сдаче молока в Батыревское райпо и другим молокосборщикам. Кроме того, говорят сельчане, им и самим приятно подтвердить качество своего продукта, чтобы, так сказать, держать марку.

Фото cap.ru

? Кстати, средняя по району закупочная цена на молоко сегодня – 20 рублей за 1 литр.

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Потушили сказочный огонь

АЛАТЫРЬ. 125-летию Российского пожарного общества и 90-летию Государственного пожарного надзора посвятили юные таланты города свои спектакли по сказкам.

В составе творческих коллективов на сцене детского театрального фестиваля выступили более сотни воспитанников детских садов Алатыря. Яркие костюмы, грим и прекрасные декорации погрузили юных зрителей в добрую атмосферу сказки. В каждой сценке маленькие актеры рассказывали свою историю о том, как опасно шутить с огнем, который может принести немало бед.

По итогам фестиваля третье место между собой разделили детские сады «Теремок», «Колосок», «Колокольчик» и «Светлячок». Второе место жюри присудило воспитанникам «Березки», «Солнышка» и «Сказки». Победителями же стали коллективы дошкольных учреждений «Родничок», «Малыш» и «Звездочка». Все призеры и участники творческого конкурса награждены грамотами и сладкими призами от Главного управления МЧС России по Чувашской Республике.

Фото cap.ru

? Козлятам в печку лезть опасно.

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