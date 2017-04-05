Общественная акция «Вместе против террора» пройдет в Чебоксарах 8 апреля

8 апреля в 11:00 на площади Республики города Чебоксары пройдет общественная акция «Вместе против террора».

Мероприятие проводится в целях почтения памяти жертв терроризма, в том числе погибших и пострадавших в результате взрыва в метро г. Санкт-Петербурга, а также объединения усилий органов власти и общества в борьбе с террором, привлечения внимания людей к этой глобальной проблеме и воспитания у молодежи уважительного отношения к представителям других национальностей и религиозных конфессий. Организатором выступает ЧРООФГО «Союз Активной Молодежи».

Принять участие в акции «Вместе против террора» и тем самым выразить поддержку родным и близким пострадавших во время террористических действий приглашаются все неравнодушные жители и гости столицы Чувашской Республики.

Отметим, что акции памяти жертв терроризма – всероссийская.

Источник: Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики