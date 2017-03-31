Наш «Лайнер», или О чем говорят мужчины

Этаж за этажом на набережной Чебоксарского залива возвысился и засверкал этот красавец-дом, полностью оправдывающий свое название – жилой комплекс «Лайнер» (улица Пирогова, дом 2). Напоминающий собой огромный корабль, он уже принял на борт первых пассажиров – счастливых обладателей квартир, из окон которых открываются как волжские просторы, так и прекрасная панорама на историческую часть города.

Его достоинства состоят не только в выгодном местонахождении, но и в том, что возводился он по современным, передовым технологиям с целью предоставить жильцам максимум комфорта и удобств. Под его палубой (так называемой променадной площадкой) находятся еще два подземных этажа, где обустроена автостоянка с машино-местами, гаражами и кладовыми помещениями, в которые жильцы могут спуститься непосредственно на лифте.

Офисные помещения на первом этаже уже куплены предпринимателями, а это значит, что у жильцов появится возможность делать покупки, посещать кафе, салоны красоты и прочие заведения, которые откроются здесь уже в ближайшее время. Во дворе обустроена детская площадка с качелями, песочницей и спортивными тренажерами. Летом здесь вовсю зазвенят детские голоса. Вдоль залива будет построена дорожная развязка с выходом на Московский мост и дополнительным въездом к жилому комплексу.

Жилой комплекс передан в эксплуатацию управляющей компании «Ниди», обслуживающей в Чебоксарах 114 многоквартирных домов. Директор Сергей Александрович Зырянов говорит, что «Лайнер» имеет собственную котельную, обеспечен индивидуальным отоплением и водоснабжением. Более того, жильцы имеют возможность регулировать температуру в квартирах, выставляя минимальные значения, экономить и не платить лишнего.

– Вот, – сравнивает он последние платежки. – Средняя плата за отопление в феврале по Калининскому району составила 46,22 рубля за квадратный метр, в Московском – 52,05 рубля, а в жилом комплексе «Лайнер» – всего 28,50 рубля.

Система подготовки холодной и горячей, химочищенной воды здесь также не требует дополнительных затрат. Своя котельная по сравнению с другими домовыми системами позволяет собственникам жилья существенно экономить на ежемесячных платежах за коммунальные услуги. К тому же им не грозят ситуации, когда воду или тепло внезапно отключают по всему району из-за аварии или профилактических работ.

В состав персонала ООО «УК «Ниди» введена должность «хаус-мастера», специалиста, отвечающего за техническое обслуживание всего жилого комплекса. Во всей компании сейчас работают два таких специалиста – один обслуживает жилой комплекс по улице И. Франко, а второму поручен исключительно «Лайнер». Зовут его Кирилл Чехонин.

– Кирилл, чем приходится заниматься человеку с такой редкой специальностью, как у тебя?

– Мастер дома – это как управляющий, но ты не только следишь за порядком и рабочими, которые здесь находятся, но и сам иногда работаешь, когда надо помочь. И как сантехник, и как плотник. Работаю здесь, в управляющей компании, с 14 лет, был плотником, сантехником. Окончил Чувашский государственный университет.

– Каковы ближайшие задачи по улучшению быта?

– Первая задача – это огородить к лету двор от посторонних. Если этого не сделать, то променадная площадка, несомненно, привлечет сюда много посторонних посетителей. На променаде планируется установка скульптур. Затем предстоит установить видеонаблюдение и организовать охрану на парковке, чтобы обеспечить безопасность жильцов. Предстоит доделать и дворовую площадку – там еще не выставлены все тренажеры. Здесь пока стоят только те спортивные снаряды, которые успели установить до начала зимы.

– Какие заведения появятся в офисных помещениях на первом этаже?

– В офисах уже вовсю ведутся работы. Насколько я знаю, в общих чертах, здесь появится магазин стройматериалов для ремонта и отделки квартир, еще один – «Горизонт» – будет представлять мир камня. Будут здесь и кафе, и продуктовый магазин. Всего – около десяти заведений.

Представил Кирилл и первых новоселов «Лайнера».

– Я владелец бизнеса, – говорит Николай Иванович Герасимов. – Мне сорок лет, и это моя первая квартира. До этого я не торопился с жильем, бизнес был на первом месте, но всегда мечтал о доме с шикарным видом, который бы добавлял хорошего настроения и оптимизма жить дальше.

Когда я увидел этот проект еще пару лет назад, сразу сказал, что буду жить здесь, в квартире с видом на город и Волгу. Прекрасный двор, детская площадка, где для детей все есть.

Больше всего меня порадовала подземная парковка, откуда, поставив машину, можно сразу же подняться на лифте на свой этаж. Я часто езжу в деревню, привожу свежие продукты – очень удобно. Даже если делаешь покупки в супермаркете, сумки всегда полные.

К тому же я занимаюсь спортом, и раньше, чтобы бегать вдоль залива, приезжал сюда специально на автомобиле. Теперь это все у самого дома.

– Сколько человек в вашей семье, какую квартиру приобрели?

– Жену зовут Натальей, дочь Настя ходит в третий класс. Думаю, в будущем она будет ходить в гимназию № 5 – здесь очень близко, пешком прямо вдоль залива, нет никаких сквозных дорог, все безопасно, дорогу переходить не надо. Мы взяли двухкомнатную квартиру, 60 квадратных метров. Сделали хороший ремонт, закончили еще на прошлой неделе – все мы очень довольны. Думаю, когда дом заселится полностью, будем знакомиться – люди, надеюсь, будут порядочные, воспитанные, образованные.

– А что скажете о комфорте в квартире?

– Приятно, что уже при заселении работал лифт, мы поселились на 14-м этаже. Я, конечно, стараюсь идти еще и пешком ради физической нагрузки. Из окна у нас видно все: и Волга, и залив, и город. Вся его зеленая часть как на ладони.

Везде уже стоят счетчики – на холодную, горячую воду, освещение, нет необходимости что-то переплачивать.

– Часто общаетесь с Кириллом?

– О, это уже друг всего нашего дома. Здороваемся за руку. Очень коммуникабельный, приятный человек, который может помочь в решении любых вопросов. Разбуди его хоть в час ночи, встанет и придет на помощь. Я думаю, он дома даже не появляется – в понедельник, в свой выходной, он тоже здесь. Вижу его практически каждый день.

Второй собеседник, Алексеев Владимир Геннадьевич, оказался военным пенсионером, подполковником в отставке. При всей этой своей солидности в статусе и звании он еще сравнительно молод – всего-то 42 года.

– Я отслужил в Вооруженных силах 25 лет и по окончании службы решил вернуться в родной город, – рассказывает он. – Служил на Алтае, приезжал на родину лишь раз в год. Мой выбор на «Лайнер» пал тогда, когда, проезжая по Московскому проспекту, я увидел этот строящийся дом. И первая мысль моя была – как хорошо было бы жить в этом доме! Позвонил по телефону, который был на рекламном баннере, и очень вежливые сотрудники из «Дорисс-Риэлти» рассказали мне, как можно приобрести здесь квартиру, исходя из моих предпочтений, состава семьи и возможностей.

Моя семья – это я, жена Люба и два сына, Клим и Артем, 6 и 12 лет. Так мы стали здесь обладателями 3-комнатной квартиры на 4-м этаже общей площадью 100 кв. метров. Два балкона. Один – во двор, можно приглядывать за детьми, другой – на городские просторы. Когда на заливе шли соревнования автогонщиков, мы наблюдали за ними прямо из квартиры.

Приятно удивило и то, что при оформлении договора мне сделали неплохую скидку на стоимость квадратного метра. А с учетом того, что я покупал квартиру с местом на парковке, кладовка получилась в подарок. И это тоже очень порадовало.

Владимир Геннадьевич отметил и все достоинства дома, которые озвучил сосед по дому. Также сказал, что при выборе места жительства была возможность получить квартиру по жилищному сертификату для военнослужащих и в Москве. Но места там – «с видом на кладбище или какой-нибудь завод» – его явно не прельщали.

– Бывая в Чебоксарах во время отпуска, я покупал открытки с городскими видами, – продолжает он. – Дарил друзьям. Теперь, думаю, скоро обязательно появятся и с нашим «Лайнером». Если они надумают приехать ко мне в гости, найдут мой дом сразу…

Офис продаж

ООО «Дорисс-Риэлти»:

г. Чебоксары, пр. Ленина, 1.

Тел.: (8352) 55-00-19, 48-47-47.

e-mail: sodr-1@mail.ru

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: жк-лайнер.рф

Вадим КРАВЦОВ

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