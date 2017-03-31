Главное, Статьи партнеров Таинственный «бункер» под ТЭЦ Автору этих строк к экскурсиям на Чебоксарской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» не привыкать. Дни открытых дверей здесь стали традиционными – принимают студентов, будущих энергетиков, школьников, заодно возможность познакомиться с режимным объектом предоставляется и представителям СМИ. Но на этот раз энергетики заинтриговали: пригласили не «на», а «под» станцию – именно там, под зданием ТЭЦ, находится убежище № 94.

КАК В ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ

Вообще-то с просьбой о проведении пресс-тура с посещением защитного сооружения ГО ко Дню гражданской обороны к руководству станции обратился начальник Главного управления МЧС России по Чувашской Республике генерал-майор Станислав Антонов. Энергетики охотно пошли навстречу, и в прошлый вторник к ним пришли представители СМИ, МЧС, блогеры и студенты третьего курса Чувашского педуниверситета, осваивающие профессию специалистов гражданской обороны.

Уже на входе в административное здание ТЭЦ зазвучало тревожное оповещение: «Внимание! Опасность пожара!» Директор станции Газретали Оруджов поспешил успокоить опешивших от неожиданности гостей: «Не волнуйтесь, тревога учебная». Проходим в ничем не примечательную дверь с надписью «Убежище № 94», спускаемся вниз по множественным ступенькам. «Над защитным сооружением – бетон и грунт толщиной в 6 метров. Испытанию, конечно, не подвергалось, но убежище построено с таким расчетом, чтобы выдержать взрыв авиабомбы весом более чем полтонны», – комментирует Газретали Шихшабекович.

Студенты удивляются при виде толстенной металлической двери, ведущей непосредственно в помещение убежища. «Шлюзы обеспечивают герметичность – как в подводной лодке», – продолжают рассказ энергетики, демонстрируя закрытие двери. Шлюз, оказывается, задраивается так же, как и люк отсека подлодки. Дверей, кстати, целых три – если даже одну завалит, люди все равно смогут попасть наружу через запасной выход.

АВТОНОМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ

Дальше – больше. Площадь убежища составляет 600 квадратных метров. Оно способно принять и обеспечить автономную жизнедеятельность 700 человек. Причем «нам бы ночь продержаться» мало – все рассчитано на первоначальное непрерывное пребывание не менее 48 часов. Но если понадобится, можно и больше – все необходимое для таких случаев предусмотрено. При этом оборудование убежища подвергается периодической проверке – все в рабочем состоянии, что и продемонстрировал личный состав звена по обслуживанию защитного сооружения.

После соответствующего сигнала последовала команда «Задраить шлюзы!» Погас свет, все погрузилось во мрак – убежище отключилось от внешнего источника централизованного электроснабжения. Несколько секунд – и заработал дизельгенератор, снова зажглись лампочки. Откуда-то доносится непривычный гул. «Повеяло свежим воздухом, чувствуете? Это заработала вентиляционная система», – объясняет главный специалист по мобилизационной работе и защите государственной тайны Николай Костров.

Установленные в отдельном помещении фильтры нам тоже показали. Огромные, скажем так, противогазы, которые обеспечивают надежную очистку поступающего в убежище воздуха. Впрочем, защитное сооружение может обойтись и без наружного воздуха – в случае необходимости стопроцентной изоляции вентиляционная установка обеспечивает регенерацию воздуха внутри самого защитного сооружения. Словом, автономность полная.

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

Кстати, о противогазах. Эти средства индивидуальной защиты тоже предусмотрены – вот они, аккуратно сложены в деревянные ящики. Причем каждое – с соответствующей биркой. То есть у каждого сотрудника станции – свой собственный противогаз. В экстремальной ситуации такого, чтобы он, к примеру, не подошел по размеру, просто не может быть.

Санузел, запас питьевой воды в расчете 6 литров на человека, медикаменты, питание – все есть. Причем запасы воды и питания, аптека периодически обновляются. А вот места отдыха привыкших к комфорту студентов и журналистов немножко смутили. Двухъярусные железные нары предполагают по одному верхнему лежачему месту и по четыре нижних сидячих мест. Полки из досок, безусловно, не сравнить с домашней мягкой кроватью.

– А матрасы полагаются?

– Если только с собой принесете, – отшутились энергетики. Что ж, на войне как на войне…

Заглянули мы и в командный пункт – вроде обычный рабочий кабинет с телефонами, компьютером и т.д. Но из этого «бункера» руководство способно обеспечить надежное руководство теплоэлектроцентралью. Даже при чрезвычайных ситуациях с последующей эвакуацией персонала в защитное сооружение ГО станция продолжит работу – дежурная смена остается на своих рабочих местах. И руководство ТЭЦ должно иметь надежную связь с начальником смены станции, который «на верху» несет ответственность за действия подчиненного ему персонала и работу оборудования.

ЛУЧШИЙ В КЛАССЕ

«Впечатляет, – не стал скрывать своего удивления студент педуниверситета Максим Романов уже после выхода из убежища. – Конечно, представлял себе нечто подобное, но лучше, как говорят, один раз увидеть, чем сто раз услышать». В восторге от увиденного и его товарищ по учебе Александр Игров: «Теорию знаем, обо всем этом нам рассказывают на занятиях в аудиториях – общее представление вроде бы имеем. Тем не менее увидеть подобный объект в реальности – это совсем другие ощущения…»

Действительно, есть что посмотреть – выбор для экскурсии именно убежища № 94 далеко не случаен. По словам начальника отдела ГУ МЧС по Чувашии Павла Егорова, в республике более тысячи защитных сооружений ГО – достаточно для приема 100% населения региона. Убежище Чебоксарской ТЭЦ-2 – одно из самых крупных в республике. Оно регулярно входит в рейтинг лучших защитных сооружений предприятий Чувашии в своем классе. Эксперты оценивают такие параметры, как состояние объекта, его соответствие нормативным актам, эффективность использования в мирное время. Кстати, убежище № 94 не пустует – здесь проходят занятия по гражданской обороне.

«Сохранение жизни и здоровья людей при чрезвычайных ситуациях является чрезвычайно важным и похвально, когда предприятия, компании, как филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» уделяют достаточное внимание в ходе своей деятельности и вопросам выполнения требований ГО и ЧС. В этом, в первую очередь, считаю, проявляется забота о собственных сотрудниках», – отметил Павел Александрович. Ровно 38 лет назад, 31 марта 1979 года, на Чебоксарской ТЭЦ-2 были запущены первая турбина и первый котлоагрегат, и сегодня станция справляет очередной день рождения.

Руководство филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», станции поздравляет персонал ТЭЦ, ее ветеранов с этой датой, желает всем успешной работы и благополучия:

«История предприятия неразрывно связана с развитием столицы республики. От вашего профессионализма во многом зависят самочувствие горожан, их настрой на созидание. Спасибо вам, коллеги, за добросовестный, такой важный для города труд, вклад в развитие экономики региона!»

Метки: Статьи партнеров, Акция, Энергетика.



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