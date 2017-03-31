Главное На трассе в Цивильском районе опрокинулась фура с племенными коровами БУРЕНКИ ОТДЕЛАЛИСЬ ИСПУГОМ На месте происшествия на автодороге М-7 экипаж специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашии в составе старшего лейтенанта полиции Юрия Леонтьева и лейтенанта полиции Алексея Архипова встретил растерянный водитель. Из фуры, лежавшей на боку на обочине, доносилось жалобное мычание перепуганных животных.

Немолодой дальнобойщик из Подмосковья, который вез стадо племенных коров откуда-то из Прибалтики, не справился с управлением на перекрестке и очень переживал за состояние своего ценного живого груза. Но когда инспекторы открыли двери фургона для перевозки крупного рогатого скота, оказалось, что двадцать пять из двадцати шести коров в полном порядке – люди помогли им выбраться из транспортного средства. Одну корову стражам дорог пришлось выносить из машины буквально на руках – самостоятельно передвигаться буренка не могла.

Перед полицейскими встал вопрос, где разместить животных, пока на дороге работал эвакуатор. Уже было договорились с руководством близлежащей фермы, расположенной неподалеку от места аварии, но тут подъехали водители других фур того же предприятия, что и пострадавшее транспортное средство. В считанные минуты из этих машин был организован своеобразный загон, куда перегнали коров. После того как четвероногую «пациентку» осмотрели ветеринары и не нашли серьезных травм, водитель смог продолжить свой путь. Правда, из-за всех этих событий он опоздал на похороны матери, о смерти которой ему сообщили в дороге…

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