Из Алатыря – с любовью

В Центре современного искусства открыта выставка алатырского художника Евгения Минеева «В своем пространстве». На вернисаж в Чебоксары прибыла целая делегация из Алатыря, превратив открытие выставки в настоящий праздник старинного города.
Представить художника приехали глава администрации города Александр Герасимов, завотделом изобразительного искусства Алатырского краеведческого музея Николай Головченко, замглавы администрации по социальным вопросам – начальник отдела культуры Вероника Исаева и председатель общественной организации «Центр русской культуры Чувашской Республики» Антонина Чепаксина. Они говорили, что Евгений Федорович – не только достойный продолжатель традиций академической живописи, но и очень щедрый и бескорыстный человек. Например, пять лет назад, к юбилею Алатыря, художник преподнес городскому музею личный дар – 80 живописных и графических работ, произведения декоративно-прикладного искусства…
Выпускник худграфа Чувашского пединститута долгое время трудился в родном городе художником-оформителем. Под его авторским руководством, например, разрабатывались эскизы и проекты мемориального комплекса павшим воинам-алатырцам на Венце, создавалось оформление интерьера и экстерьера здания ЗАГСа… Но в 21 веке художник основательно занялся живописью, небольшими по формату душевными пейзажами родных мест, теплыми и мягкими акварелями. Всего «В своем пространстве» представлено около 150 живописных и графических работ, среди которых немало камерных лирических пейзажей. Все это город Алатырь и его окрестности: храмы и тихие улицы, березовая роща и мост на реке Бездна. Ощущение покоя и света, выражение любви и благодарности художника.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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