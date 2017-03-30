Вызвал на помощь и… учинил драку

В Новочебоксарске житель Омской области приговорен к реальному лишению свободы за нанесение побоев троим полицейским, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

В октябре прошлого года следственно-оперативная группа местного отдела МВД прибыла в подъезд дома по улице Строителей по звонку молодого человека, сообщившего, что его ограбили. Он был в изрядном подпитии, и когда приехали полицейские, повел себя неадекватно – не мог объяснить, при каких обстоятельствах его якобы ограбили. Сотрудники приняли решение доставить «потерпевшего» в отдел и там во всем разобраться. Однако 21-летний парень забуянил. Сначала ударил кулаком по лицу оперативника, отчего тот упал на бетонный пол, ударившись головой о стену. Затем «съездил» по лицу следователя и ударил локтем в грудь участкового уполномоченного полиции.

За применение насилия к представителям власти суд приговорил гостя Новочебоксарска к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.