Главное, Криминал С колбасой в рукаве Пара из сельской местности попалась на краже в чебоксарском супермаркете…

Сельчане гостили в городе у знакомой, которая отправила их в магазин за продуктами и спиртным. Денег с собой у жителей Чебоксарского района было немного, но, осмотревшись в торговой точке, они решили, что с легкостью могут пронести все необходимое мимо кассы. Мужчина взял в алкогольном отделе бутылку «беленькой», его сожительница набила карманы упаковками с орехами, банками кофе и пачками чая, и даже спрятала по палке колбасы в рукавах своей шубы. Где-то в недрах ее верхней одежды была замаскирована и бутылка водки. Приезжим казалось, что в полупустом торговом зале за ними никто не наблюдает. Но служба безопасности супермаркета давно обратила внимание на подозрительное поведение посетителей и следила за каждым их шагом через монитор. Как только «тандем» пересек кассовую зону без оплаты спрятанных продуктов и алкоголя, воришек задержали. По словам следователя отдела полиции № 3 УМВД России по г. Чебоксары Александра Карпова, супруги полностью признали свою вину в групповой краже. С учетом смягчающих вину обстоятельств Калининский районный суд приговорил каждого из них к штрафу в пять тысяч рублей…

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