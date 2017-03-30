От Алатыря до Ядрина

ОХОТНИКОВ ЗОВУТ НА СОСТЯЗАНИЕ

БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН. Лучшего стрелка и самого быстрого бегуна выберут на традиционных республиканских охотничьих соревнованиях «Меткий стрелок», которые пройдут 8 апреля в деревне Бахтигильдино.

Как сообщили организаторы, для участия в состязаниях необходимо иметь допуск врача, охотничий билет и разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия. Все спортсмены пройдут инструктаж по технике безопасности. Каждому участнику разрешено иметь 7 дробовых и 4 пулевых патрона. Запрещена стрельба из чужого оружия.

Соревнования будут проходить в два этапа. В первом будет оцениваться стрельба по неподвижной мишени. Участники, показавшие лучшие результаты, перейдут во второй этап, где нужно будет попасть в летящие тарелки. Победителем станет тот, кто окажется самым метким.

Безопасность участников и гостей на состязаниях кроме организаторов будут обеспечивать и силовые структуры МВД и Росгвардии. Врачи райбольницы организуют дежурство.

? В прошлогодних охотничьих соревнованиях приняли участие около 50 метких стрелков из городов и районов Чувашии, а также Республики Марий Эл.

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ПОДЕЛИЛИСЬ РОСТКАМИ

ШУМЕРЛЯ. В лаборатории естественнонаучного отдела Центра детского творчества началась «посевная кампания»: ребят обучают посеву цветочных семян и пикировке рассады.

Кстати, семена воспитанники экокружка сами собирали и сортировали прошлой осенью. Сейчас посеяно уже больше половины собранных запасов.

С учениками школ, что нередко приходят в центр на экскурсию, молодые цветоводы охотно делятся опытом. А заодно дарят гостям цветочные рассады для благоустройства пришкольных территорий. К концу мая воспитанники центра планируют высадить на клумбы города около 20 наименований цветов. Ребята также примут участие в Дне дерева и благоустройстве сквера Победы Шумерли.

Фото cap.ru

? Благодаря стараниям юных экологов на клумбах города Шумерли запестрят георгины, циннии, тагетес, сальвии, цинерарии, петунии, агератум и другие растения.

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ГРАНАТА – УЧЕБНАЯ, ТРЕВОГА – НАСТОЯЩАЯ

ИБРЕСИНСКИЙ РАЙОН. На днях в отдел МВД России по Ибресинскому району поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета, который, по описаниям очевидцев, напоминал гранату.

Странный предмет обнаружили напротив магазина «Мой Дом» поселка Ибреси. Сюда сразу прибыли полицейские и спасатели. Подъехала также автоцистерна 28-й пожарно-спасательной части, сообщается на сайте администрации района. На месте обнаружения подозрительного объекта работали кинологи с собакой. После тщательного обследования выяснилось, что опасный предмет оказался учебной гранатой Ф-1. Находку отправили на экспертизу, рассказали в МВД республики.

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РЫБАЧКИ ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН ПОДЛЕДНОГО ЛОВА

И «навострили» удочки на лето

Как-то весенним утром жительницы Большесундырского сельского поселения Моргаушского района увидели объявление о том, что всех представительниц прекрасного пола мужчины приглашают на местный пруд, где их ждет большой сюрприз.

Любопытствующие женщины, конечно, спешно отправились к месту встречи – и обомлели. Каждой даме рыцари села вручили по розе и предложили… вместе порыбачить. Сейчас, когда сезон зимней рыбалки уже завершился, сельчанки с особой теплотой вспоминают об оригинальном подарке на 8 Марта.

Сюрприз организовали инициативные мужчины поселения, заядлые рыбаки Владимир Белов и Михаил Михайлов. Огромного букета роз хватило на всех пришедших женщин.

«Но самое интересное началось, когда мы взялись за удочки, – рассказала жительница деревни Адикасы Ирина Ульева, которая и принесла к нам в редакцию на днях любопытный фоторепортаж. – Сами бурили лунки, насаживали наживку на крючок. А сколько радости было, когда попался первый окунь! Лучших рыбачек наградили грамотами от администрации поселения. Мужчины заранее наловили рыбы и сварили нам ароматную уху! Конечно, приятна такая забота. У других мужья все на рыбалке с утра до ночи пропадают, а наши с собой рыбачить зовут. И какой хороший праздник устроили!»

Пожалуй, такому единению сельчан сегодня можно только позавидовать. Вот вы часто видите, чтобы жители одного из городских дворов сами для себя нечто подобное организовали? Нам все сделай да подай. Да что говорить о праздниках, когда и на обсуждение общедомовых проблем жильцов зачастую просто не собрать. Все по своим «коробкам» прячемся и даже соседей в лицо не знаем, дескать, некогда общаться, дела у нас. Меж тем у сельчан забот не меньше – и работа, и дети, и по хозяйству дел немало. А какие душевные люди! Нашлось ведь среди всей суеты у мужчин Большесундырского поселения и время, и желание устроить замечательный праздник для себя и своих дам. Ну а сельских тружениц, похоже, по-настоящему заинтересовало новое увлечение: завершив сезон подледного лова, теперь они планируют вместе с мужьями отправиться на большую летнюю рыбалку.

Фото Ирины УЛЬЕВОЙ

? Супруги Беловы поменялись местами: Светлана ловила рыбу, Владимир варил уху.

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