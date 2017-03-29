В 2017 году в районах Чувашской республики будет построено ещё 25 ФАПов

28 марта заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики Светлана Ананьева провела видеоселекторное совещание с представителями районных администраций и больниц по строительству модульных фельдшерско-акушерских пунктов для обеспечения шаговой доступности медицинской помощи для жителей села.

По инициативе Главы республики Михаила Игнатьева с 2013 года в регионе построено и введено в эксплуатацию 125 ФАПов, в том числе 25 – в 2016 году. За ближайшие три года планируется возвести ещё 75 модульных ФАПов.

В настоящее время идёт подготовка к строительству 25 ФАПов в 16 районах республики. В апреле, сразу после схода снега, начнутся земляные работы. Напомним, что строительство производится по технологии быстровозводимых домов с деревянным каркасом и стенами из сендвич-панелей. Преимуществами этой технологии являются быстрый монтаж, приемлемая стоимость.

В ходе видеоселекторного совещания Светлана Ананьева подчеркнула, что социально значимый проект по строительству ФАПов в отдаленных населенных пунктах республики находится на особом контроле Главы Чувашии и должен мониторироваться в ежедневном режиме. Также обсужден вопрос обеспечения уже действующих ФАПов медицинскими кадрами.

Источник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики