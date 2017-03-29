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XXI Международный балетный фестиваль вновь распахнет двери перед многочисленными поклонниками хореографического искусства

С 4 по 9 апреля в Чувашском государственном театре оперы и балета пройдет XXI Международный балетный фестиваль. В этом году он посвящен 50-летию балета Чувашии.

Праздник танца откроется 4 апреля премьерой балета «Жизель» – первого балетного спектакля, с которого 19 мая 1967 года началась история профессионального балетного искусства в республике. Над возобновлением хореографии работают балетмейстер из Мариинского театра Елена ФИРСОВА (ВАСЮКОВИЧ), художественный руководитель балетной труппы Данил САЛИМБАЕВ, над декорациями и костюмами – Заслуженный художник Чувашии Валентин ФЕДОРОВ. Дирижерское управление осуществляет художественный руководитель театра, Заслуженный деятель искусств Мордовии Сергей КИСС. Партии Жизели и Альберта в премьерном показе спектакля исполнят Сабина ЯППАРОВА (Михайловский театр) и Заслуженный артист России Андрей МЕРКУРЬЕВ (Большой театр).

В «Баядерке» 6 апреля блеснут звезды Мариинского театра Оксана БОНДАРЕВА (Никия), Заслуженный артист России Евгений ИВАНЧЕНКО (Солор), солист Московского театра «Кремлевский балет» Егор МОТУЗОВ (Золотой божок). В партии Гамзатти выступит прима чувашской сцены Марианна СУББОТИНА. За дирижерским пультом – главный дирижер театра, Заслуженный деятель искусств Чувашии Ольга НЕСТЕРОВА.

7 апреля вниманию зрителей будет представлена «Спящая красавица» с гостями из Большого театра – Заслуженной артисткой России Евгенией ОБРАЗЦОВОЙ (Аврора) и Денисом РОДЬКИНЫМ (Дезире). Ансамбль приглашенных солистов дополнят Заслуженная артистка России и Чувашии Елена ЛЕМЕШЕВСКАЯ (Фея Карабос) и Элеонора ЧАЛИГАВА (Фея Сирени).

«Золушка» 8 апреля будет показана в Чебоксарах лишь в третий раз. Спектакль, премьера которого состоялась 13 ноября 2016 года, стал главным козырем нашей труппы на недавних европейских гастролях. В партиях Золушки, Принца и Феи выступят Анна СЕРЕГИНА, Алексей РЮМИН и Анастасия АБРАМОВА.

В гала-концерте 9 апреля к знакомым артистам присоединятся Коике САОРИ (Япония), Диана КОСЫРЕВА, Дарья ХОХЛОВА и Артемий БЕЛЯКОВ (Большой театр), Андрей СОРОКИН (Театр балета им. Л. Якобсона, Санкт-Петербург), Олеся ГАПИЕНКО (Театр Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова). Некоторые из них были участниками главного танцевального конкурса страны «Большой Балет» на телеканале «Культура». Как всегда, порадуют солисты чувашской сцены – народные артисты Чувашии Татьяна АЛЬПИДОВСКАЯ и Айдар ХИСАМУТДИНОВ, Дмитрий ПОЛЯКОВ и Тимофей ФЕДОРЕНКО, Дмитрий АБРАМОВ и многие другие.

Знаменательно, что на фестивале будут работать сразу четыре критика: член Российской хореографической ассоциации и Международного Совета танца ЮНЕСКО Александр МАКСОВ (Москва), главный редактор журнала «PRO танец» Вероника КУЛАГИНА (Санкт-Петербург), уже знакомые чебоксарцам, а также профессор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Наталия ЗОЗУЛИНА и заведующая Кабинетом музыкальных театров СТД России Ольга КОРАБЛИНА, приглашенные к нам впервые.

Источник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

29.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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