31 марта в Чувашии пройдет праздник детского хоккея «Добрый лёд»

31 марта и 1 апреля в Чувашии пройдет республиканский этап Межрегиональных соревнований по хоккею среди детских команд «Кубок Добрый лед ‒ от Мурманска до Сахалина».

Турнир проводится в целях развития детского хоккея в регионах страны. Подобные мероприятия в этот день пройдут на территории трёх федеральных округов – Дальневосточного, Северо-Западного и Приволжского.

В Чувашии «Добрый лед» объединит непрофессиональные детские хоккейные дружины «Кристалл» (Вурнарский район), «Волжские Ястребы» (Моргаушский район), «Рубин» (Ядринский район) и «Новчик» (Новочебоксарск). Именно они в ближайшую пятницу разыграют Кубок, обладатель которого получит право представлять Чувашию на окружном этапе. Начало игр – в 13:00. Первые встречи пройдут в ледовом дворце «Чебоксары-Арена», заключительные матчи турнира примет дворец «Сокол».

Помимо соревновательной программы, в рамках проведения акции «Добрый лед» предусмотрена развлекательная часть. Открытие детского хоккейного праздника состоится в 11:30, после чего всех участников и гостей ждут показательные выступления спортсменов, веселые конкурсы и розыгрыши подарков. Старт будет дан в ледовом дворце «Чебоксары-Арена». Вход для желающих посетить мероприятие свободный.

Добавим, что с места проведения акции «Добрый лед» в Чувашии будет вестись прямая трансляция. Мероприятие проводится под эгидой благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Расписание игр: 31 марта Ледовый дворец «Чебоксары-Арена» 13:00 – «Кристалл» (Вурнарский район) — «Волжские Ястребы» (Моргаушский район) 14:15 – «Рубин» (Ядринский район) — «Новчик» (Новочебоксарск). Ледовый дворец «Сокол» 17:00 – «Кристалл» (Вурнарский район) — «Рубин» (Ядринский район) 18:15 – «Волжские Ястребы» (Моргаушский район) — «Новчик» (Новочебоксарск). 1 апреля Ледовый дворец «Сокол» 10:00 – «Кристалл» (Вурнарский район) — «Новчик» (Новочебоксарск) 11:15 – «Волжские Ястребы» (Моргаушский район) — «Рубин» (Ядринский район) 12:30 – церемония награждения.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики