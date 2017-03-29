На глазок не определишь

НАДО ВЗЯТЬ ЛУПУ – ОНА ПОРОЙ НАДЕЖНЕЕ ДЕТЕКТОРА

Первый и единственный раз автору этих строк фальшивая купюра досталась в троллейбусе пару лет назад. Получив от кондуктора сдачу с тысячи рублей сотками, я и не заметила, что одна из них была «билетом банка приколов». Неприятный сюрприз обнаружила у кассы в магазине, когда едва не расплатилась «фантиком». Что могло бы быть дальше, можно только догадываться… Но с тех пор каждую банкноту тщательно осматриваю со всех сторон.

Самая популярная купюра у фальшивомонетчиков – достоинством пять тысяч рублей. Как сообщили на «круглом столе» сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чебоксарам, ежегодно в столице республики выявляется несколько сотен поддельных банкнот.

В прошлом году, например, в городе было обнаружено 225 подделок, а за несколько месяцев этого года – 38. Как правило, отмечают полицейские, фальшивки сбрасывают в республике приезжие гастролеры, для которых Чувашия – всего лишь один из пунктов их криминального маршрута. Однако, заверил подполковник полиции, заместитель начальника отдела Владимир Ежеев, в последнее время среди таких гостей республика приобрела репутацию региона, куда «лучше не заезжать».

Тем не менее, свои сбытчики тоже находятся. Прошлым летом, к примеру, в Чебоксарах удалось задержать жителя Канаша, уроженца Армении, который успел распространить в городе сразу 19 банкнот. Задержать его удалось благодаря бдительности продавца мороженого, с которой он расплатился поддельной тысячерублевой купюрой. Заметив неладное, продавец сразу вызвала полицию. Проследив, что подозрительный человек сел в троллейбус, она сообщила об этом полицейским, и те в свою очередь оперативно взяли его с поличным. При себе мужчина имел еще 15 фальшивок.

К СВЕДЕНИЮ

До 15 лет лишения свободы предусмотрено наказание за изготовление, распространение и сбыт поддельных денежных средств.

Майор полиции, начальник отделения УМВД России по Чебоксарам Сергей Васильев захватил на встречу с журналистами несколько «рабочих» подделок высокого качества. Перфорация, фольгированная нить, рельефный текст для незрячих – вроде бы все на месте, вот только рисунок, если приглядеться, размытый, а сама банкнота не хрустит.

При малейшем подозрении полицейские рекомендуют довериться своим органам чувств: осязанию и обонянию. На ощупь подделка, как обычная бумага, а если принюхаться – не издает едва уловимого запаха типографской краски, присущего настоящим деньгам.

Но самым надежным прибором для определения подлинности купюры сотрудники полиции называют даже не детектор – высококачественную фальшивку он может и пропустить, а самую обычную лупу с 10-кратным увеличением. «На пятитысячной купюре рядом с памятником Муравьеву-Амурскому в Хабаровске в лупу можно разглядеть изображения медведей и тигров, а также надпись «ЦБ РФ». Эти детали пока не научились подделывать», – заметили сотрудники полиции.

Владельцам торговых предприятий не помешало бы установить камеры видеонаблюдения над кассой, а также приучить кассиров записывать карандашом на крупной банкноте время ее поступления. Так полицейские быстрее смогут, в случае необходимости, провести технические мероприятия и выявить сбытчиков.

Но что делать, если в руки все-таки попали такие деньги? В этом случае специалисты советуют обратиться в отделение полиции и сообщить подробности, при каких обстоятельствах они у вас оказались. Сотрудники полиции уточняют: каждого, кто сдаст сомнительную купюру сам, вносят в так называемую базу добросовестных сбытчиков.

КСТАТИ

На днях чувашские полицейские задержали в Нижнем Новгороде фальшивомонетчика, который сбывал «подделки» и в нашей республике.

Как сообщают в МВД по Чувашии, подозреваемый жил в административном здании на окраине города, где и размещал оборудование для производства поддельных денег. Полицейские изъяли у мужчины оборудование и более 400 готовых поддельных денежных купюр номиналом 500 рублей на общую сумму 214 тыс. рублей. Со слов злоумышленника, купюры он старался сбывать преимущественно на рынках, потому что там продавцы, как правило, не имеют детекторов для проверки денег. Возбуждено уголовное дело.