На «Премьере» намечается аншлаг

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА ЗАЛИВЕ ПРИРАСТЕТ ПРЕСТИЖНЫМИ АПАРТАМЕНТАМИ

В январе наша газета уже рассказывала о том, что на Градостроительном совете Минстроя Чувашии была одобрена и утверждена концепция застройки прибрежной части микрорайона «Премьер» в Чебоксарах. Расположен он на западном косогоре, сразу за монументом Матери. На строительный рынок республики столь интересный продукт еще не поступал. Архитектурная и техническая новизна проекта вызвала неподдельный интерес у чебоксарцев. Есть и вопросы к застройщику.

Корреспондент «СЧ» адресовал их директору по производству строительной компании «Отделфинстрой» Алексею МУРЫГИНУ.

КОГДА НОВОЕ СОСЕДСТВУЕТ С ИСТОРИЕЙ

– Алексей Валентинович, почему создание эскизного проекта микрорайона было доверено «Творческой мастерской архитекторов Токаревых» из Казани?

– У профессора архитектуры Гульсинэ Шавкатовны Токаревой и ее партнеров имеется большой опыт проектирования и строительства объектов в исторической части городов. Нынешний свой облик, которым все восхищаются, столица Татарстана приобрела именно благодаря этим архитекторам. Токаревы не только научились искусно соединять воедино рукотворный и природный факторы, но и находить решения, которые устраивали бы заказчика-застройщика, городские власти и, что особенно важно, жителей.

При работе над эскизным проектом ЖК «Премьер» Токарева подняла из архивов исторические карты Чебоксар и сумела глубоко погрузиться в тему. Проект без преувеличения можно оценить как результат научного исследования. Старые Чебоксары подсказали, как и в каком направлении должен эволюционировать город на Волге. Созданный Творческой мастерской проект – это не бумажное, а реальное зодчество, каким бы смелым оно ни показалось на первый взгляд. К тому же в последний эскиз Токаревы внесли практически все замечания чувашских архитекторов, которые были высказаны на предварительных слушаниях. Мы не ошиблись с выбором партнера.

– Как новое будет сочетаться с тем, что вы уже построили в «Премьере», или, как его еще называют, четвертом микрорайоне?

– Очень даже неплохо. В верхней части западного косогора мы работаем c 2009 года. Там построили 4 многоквартирных жилых дома. До конца 2017 года сдадим еще три и готовим две новые площадки под строительство. Это дома в кирпичном исполнении, с индивидуальным отоплением, панорамными окнами, позволяющими насладиться красотой залива и реки Волги. К услугам жильцов – благоустроенные дворы с игровыми площадками, с достаточным количеством открытых и закрытых парковок. А ближе к воде, посчитали Токаревы, высота зданий не должна превышать 6–7 этажей.

Такая концепция единогласно поддержана членами Градостроительного совета. Предложены дома террасного типа, с использованием метода каркасно-монолитного домостроения. Их и будут видеть люди, гуляющие по набережной залива. Проект очень напоминает то, как устроены приморские курортные города, это также подчеркивалось на Градостроительном совете. А у нас ведь жилой микрорайон непосредственно примыкает к водной глади. Работая в исторической части Чебоксар, на заливе, мы берем на себя большую ответственность перед прошлыми и будущими поколениями зодчих.

ПРИВАТНОСТЬ, КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

– На какой стадии находится реализация замысла в настоящий момент?

– Мы вплотную приступили к рабочему проектированию микрорайона, этим занимается институт «Чувашгражданпроект». Проектирование начинаем с позиции 5 – это три одноподъездных жилых дома высотностью до 7 этажей. И тут есть интересный момент. Мы впервые предлагаем потенциальным покупателям квартир поучаствовать в важном процессе. Предлагайте, советуйте.

– Вы хотите сказать, планировочные и какие-то иные решения будущие жильцы «Премьера» смогут заказать на свой вкус и цвет?

– Именно так. Есть облик жилого комплекса, разработанный автором проекта и утвержденный городскими властями. Он окончательный. А вот каким быть внутреннему пространству квартиры и прилегающей территории, будем решать вместе с потенциальными покупателями. Это относится и к зонированию детских площадок, количеству разноуровневых парковочных мест (не менее одного для каждой квартиры).

В микрорайоне твердые покрытия предусмотрены из брусчатки разных цветов, столбы освещения уступят место легким опорам. Но при этом, повторюсь, каждый может внести в рабочий проект свою изюминку. Сейчас самое время для этого. Хотим, чтобы все происходило под патронажем рынка жилья и конкретного покупателя.

Берем мы на себя решение вопросов не только по благоустройству, но и по обеспечению безопасности. Территория будет огорожена, но при этом все отдыхающие на заливе смогут спокойно ходить по «премьерскому бульвару», заходить в магазины, кафе, предприятия службы быта.

Они разместятся на первых этажах домов. Но при этом жители комплекса не будут пересекаться с отдыхающими. Мы хотим изменить стереотипы привычных подъездов и вернуться к понятию парадных.

– И конкретные предложения уже есть от будущих жильцов?

– Да. А значит, мы поймали правильную «волну». В «Премьере» предполагается, к примеру, использовать экологически чистые материалы для отделки. Особое внимание уделить оконным рамам. Предполагаем, что они будут из массива дерева, по системе кондиционирования, есть пожелание по отопительному оборудованию. При отделке фасадов решено использовать качественные материалы, которые сохранят свои потребительские свойства на долгие годы в первоначальном виде.

При этом, как и определено в эскизном проекте, все хотят в отделке фасадов домов видеть элементы чувашского национального орнамента, который придаст особый колорит архитектуре зданий. Конечно же, у потенциальных собственников квартир есть интерес к теме ландшафтного дизайна. Предлагаются к высадке не стандартные, а эксклюзивные деревья и кустарники. Человек, пожелавший жить в апартаментах на берегу залива, конечно же, свою террасу не станет использовать для выбивания ковров или сушки белья.

ДОСТАТОК ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

– То есть процесс пошел и теперь, похоже, будет набирать обороты?

– Именно так. В общении с потенциальными покупателями нам интересны любые идеи. Особо хочется знать, какое инженерное оборудование нужно предусмотреть, кроме стандартного набора.

– Вы сказали, что занимаетесь рабочим проектированием «Премьера». Сюда относится дорога, которая появится на месте Трубного оврага, вдоль западного косогора?

– Да, и с ее устройством надо поспешить. Дорога необходима для ведения строительных работ. А по их завершении она станет связующей артерией внутри жилого массива. Прорабатываются сейчас и детали создания улицы № 1, бульвара и мостового перехода, ведущего с горки к монументу Матери. Мы всегда помним о том, что пространство возле монумента Матери имеет статусное значение. Это место для отдыха горожан и гостей столицы Чувашии, проведения торжеств, праздников.

– Судя по нашему диалогу, жилье в малоэтажном «Премьере» будет не эконом-класса?

– Да. И тут имеет место сразу несколько факторов. Первое – высокие требования к архитектурному облику домов и использование высококачественных строительных материалов в дизайнерской отделке зданий и мест общего пользования, о чем мы говорили. Второе – на цене квадратного метра сказались и инженерно-изыскательские работы. Сложный рельеф, местность сильно пересечена. Ну и третий момент заключается в том, что надо переселять людей из ветхого жилья в благоустроенные квартиры, выкупать земельные участки у собственников. Все это ложится на плечи застройщика, на прямые наши затраты.

Вот почему дома в прибрежной части ЖК «Премьер» рассчитаны на людей с достатком. Их у нас становится все больше, да и иногородних жителей комплекс наверняка заинтересует.

– Когда приступите к строительству?

– В начале 2018 года. Но тем, кто хотел бы жить в исторической части города, побеспокоиться советуем уже сегодня и предлагаем самим сформировать дом своей мечты.

ООО «Отделфинстрой», г. Чебоксары, Московский проспект, дом 17, строение 1, помещение 10 (АДЦ «Бизнес-плаза»), 7-й этаж, отдел продаж.

Телефоны: (8352) 655-202, (8352) 58-11-37.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: http://www.ofs21.ru/premier

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? Кружочком отмечена позиция 5 ЖК «Премьер».