От Алатыря до Ядрина

Девушка на тракторе

МОРГАУШСКИЙ РАЙОН. В Большесундырском райпо работает необычная девушка – красавица, спортсменка Алена Никитина. Несмотря на молодой возраст, она заведует магазином, а в начале марта привезла победный кубок со Всероссийских зимних сельских игр.

Лично-командные соревнования механизаторов, в которых участвовала Алена, проводились по программе троеборья. Спортсмены соревновались в лыжных гонках свободным стилем, силовой гимнастике и вождении трактора. Трудно в это поверить, но 19-летняя Алена Никитина действительно водит сельхозмашину. Как пишет местная газета, в разгар сезонных работ ее нередко можно увидеть за рулем трактора. Причем управлять им девушка научилась, будучи еще школьницей. Ну и, конечно, уроженка деревни Сесмеры ведет здоровый образ жизни, любит спорт и даже совершила прыжок с парашютом!

Кстати, вместе с Аленой в соревнованиях принимал участие ее односельчанин, молодой механизатор Геннадий Черепанов. В общекомандном зачете Алена и Геннадий замкнули пятерку сильнейших в своем виде соревнований.

? По словам коллег из Чувашпотребсоюза, Алена Никитина трудится в райпо чуть больше года и своей активной жизненной позицией подает пример коллегам.

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Тревога ложная, но нужная

АЛАТЫРСКИЙ РАЙОН. В районном Центре социального обслуживания населения, расположенном в селе Явлеи, прозвучал сигнал тревоги.

К счастью, это была всего лишь учебная эвакуация. По легенде, возгорание произошло в одной из комнат учреждения. Услышав тревожный сигнал, сотрудники центра и проживающие в стационарном отделении пенсионеры, с которыми перед началом учения спасатели МЧС провели инструктаж, закрыли двери (для уменьшения доступа кислорода, питающего огонь) и за две минуты покинули здание.

Для проведения тренировки Центр соцобслуживания выбран не случайно. В подобных учреждениях нередко случаются пожары, и пострадавших бывает много – ведь эвакуация из горящего здания идет медленно из-за состояния здоровья и преклонного возраста проживающих здесь людей. Сотрудники МЧС напомнили пенсионерам, насколько важно соблюдать правила пожарной безопасности, знать номер телефона службы спасения и, главное, не поддаваясь панике, правильно эвакуироваться и помочь людям, которые в этом нуждаются.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА

Экстренные телефоны: с городского/сотового телефона

Единый телефон пожарных и спасателей 01/101

Полиция 02/102

Скорая помощь 03/103

Аварийная газовая служба 04/104

Внимание: идет запись!

ШУМЕРЛЯ. В городском Центре детского творчества появилась звукозаписывающая студия.

О собственной студии в центре мечтали давно. И как только появилась возможность, выделили пустую комнатку, которая раньше использовалась под склад, и принялись ее обустраивать. Поскольку студия записи должна обладать хорошей звукоизоляцией, на одной из стен установили звукопоглощающую базальтовую плиту, а по периметру стен и потолка сделали акустические ловушки.

Теперь юные вокалисты смогут записывать фонограммы песен, заранее готовить свои музыкальные программы и аудиоролики для городских праздников. Кстати, в Центре творчества есть и своя телевизионная студия «Прожектор», где ребята сами делают новостную передачу, которая выходит по выходным раз в две недели на телеканале «Новая реальность». Спецкоры центра берут интервью, учатся записывать и монтировать. Гостем одной из последних программ юных журналистов Шумерли стал Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

? Скоро юные таланты смогут попробовать себя в роли звукорежиссеров.

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Нет документов – нет коровы

БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН. Государственная ветеринарная служба Чувашии продолжает бороться с несанкционированной перевозкой живого скота и животноводческой продукции на автодорогах республики.

В ходе рейда, проведенного на днях инспекторами ГИБДД и представителями республиканской ветслужбы, было досмотрено 12 единиц автотранспорта и выявлено два нарушения: на автодорогах Калинино – Яльчики – Батырево и Цивильск – Ульяновск. В обоих случаях в кузове своих автомашин люди перевозили крупный рогатый скот для пользовательских целей без ветеринарных сопроводительных документов.

За допущенное нарушение правил перевозки скота граждане были привлечены к административной ответственности. А «нелегальных» коров отправили на местную станцию по борьбе с болезнями животных – на карантин.

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Дружно играли в шахматы

КРАСНОЧЕТАЙСКИЙ РАЙОН. В физкультурно-спортивном комплексе «Хастар» прошел XI Межрегиональный шахматный фестиваль школьников «Сурский край – шахматный край» на кубок имени Героя Советского Союза, уроженца деревни Акчикасы Ивана Васильевича Индрякова.

В ежегодном фестивале юных гроссмейстеров приняли участие ребята из Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашии. По словам организаторов, традиционный детско-юношеский турнир вылился в настоящий смотр мастерства молодых шахматистов и стал еще одним шагом в укреплении дружбы между любителями настольной игры трех регионов России.

Победители и призеры соревнований определялись в личном первенстве в пяти возрастных группах, а также в общекомандном зачете. Среди самых юных участников фестиваля победителем стал воспитанник детского сада «Рябинушка» села Красные Четаи. А в командном первенстве в лидеры вышли шахматисты Красночетайского района. Второе и третье места заняли команды города Лысково и села Сеченово Нижегородской области.

? Все победители и призеры шахматного турнира получили памятные медали, грамоты и кубки, учрежденные администрацией Красночетайского района.

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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

— В ВУРНАРСКОМ РАЙОНЕ к 90-летию образования муниципалитета установят стелу при въезде в район. В настоящее время составлены эскизы, по которым изготовят проект. До юбилея осталось менее полугода.

— В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ на торжественном открытии Года Ельниковской рощи были подведены итоги конкурса на самое красивое имя для верблюда, который недавно поселился в местном зверинце, о чем уже сообщала наша рубрика. Из предложенных горожанами вариантов выбрали кличку Бархан. Рядом с вольером нового постояльца уже установили именную табличку.

— В ШУМЕРЛИНСКОМ РАЙОНЕ в деревне Пилешкасы Ходарского сельского поселения растет число людей, увлекающихся скандинавской ходьбой. Сначала группа состояла из пяти человек, теперь в команде пилешкасинских «ходоков» уже 20 сельчан.

— В КАНАШЕ стартовала X Муниципальная военно-спортивная спартакиада «Рубежи Победы», которая проходит в рамках муниципальных игр юнармейского движения «Зарница» и «Орленок» в 2017 году.

Фото cap.ru