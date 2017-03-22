Сюжет для спецрепортажа

Одной из основных тем специального репортажа «Рекультивация», вышедшего в эфир на федеральном канале «Россия 24», ВЕСТИ.RU, стал успешный опыт Чувашской Республики по созданию и эксплуатации системы по обращению с твердыми бытовыми отходами.
Корреспондент «России 24» Варвара Невская рассказала о недавно открывшемся в республике предприятии по переработке ТБО, о том, что благодаря новому комплексу в Чувашии удалось закрыть несколько крупных свалок. А заодно она и сама попробовала вместе с рабочими сортировать бытовые отходы. Свой комментарий корреспонденту телеканала дал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис. В интервью он, в частности, отметил: «В условиях фактического кризиса с отходами у нас появляются приличные, современные комплексы по переработке мусора, которые не уступают аналогам в Западной Европе, Японии. Там абсолютно современные технологии. На эти комплексы даже на экскурсии детей водят».
КСТАТИ
Годовой объем отходов в России составляет 30 млрд. тонн, сообщается в программе «Рекультивация». 95 процентов от этого числа остается гнить на мусорных полигонах. И лишь 5 процентов уходит на переработку.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.