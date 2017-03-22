Главное Сюжет для спецрепортажа Одной из основных тем специального репортажа «Рекультивация», вышедшего в эфир на федеральном канале «Россия 24», ВЕСТИ.RU, стал успешный опыт Чувашской Республики по созданию и эксплуатации системы по обращению с твердыми бытовыми отходами.

Корреспондент «России 24» Варвара Невская рассказала о недавно открывшемся в республике предприятии по переработке ТБО, о том, что благодаря новому комплексу в Чувашии удалось закрыть несколько крупных свалок. А заодно она и сама попробовала вместе с рабочими сортировать бытовые отходы. Свой комментарий корреспонденту телеканала дал заместитель министра строительства и жилищно-­коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис. В интервью он, в частности, отметил: «В условиях фактического кризиса с отходами у нас появляются приличные, современные комплексы по переработке мусора, которые не уступают аналогам в Западной Европе, Японии. Там абсолютно современные технологии. На эти комплексы даже на экскурсии детей водят». КСТАТИ

Годовой объем отходов в России составляет 30 млрд. тонн, сообщается в программе «Рекультивация». 95 процентов от этого числа остается гнить на мусорных полигонах. И лишь 5 процентов уходит на переработку.

Метки: Утилизация ТБО, Чувашия.



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