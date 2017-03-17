Главное, Статьи партнеров «Побольше бы нам таких клиентов!» ЭНЕРГЕТИКИ ЦЕНЯТ ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – Очень хотела выиграть микроволновую печь, но достался утюг, чем я тоже довольна. Хороший подарок, нужный в хозяйстве, – с благодарностью говорит ветеран труда с 41-летним стажем работы Тамара Шмакова. Она стала обладательницей одного из многочисленных призов, разыгранных филиалом Марий Эл и Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам акции «В Новый год – без долгов!»

НАГРАДЫ НАШЛИ ГЕРОЕВ

Энергетики поощрили лучших своих клиентов, не имеющих задолженности за тепло и горячую воду. Еще в начале декабря прошлого года жители Йошкар-Олы, Новочебоксарска и Чебоксар, находящиеся на прямых расчетах с энергокомпанией, получили платежный документ за последний месяц уходящего года. Для участия в акции его необходимо было оплатить до конца декабря, а при наличии задолженности за тепло – погасить ее. Эти условия в трех городах выполнили более 1,5 тыс. потребителей, среди которых по номерам их лицевых счетов и разыграли призы. Счастливчиками оказались 72 клиента, по 24 в каждом городе – им достались микроволновки, кухонные комбайны, мясорубки, пылесосы и другие электроприборы.

Жителей Йошкар-Олы и Новочебоксарска наградили чуть раньше, а в минувший вторник в офис филиала энергокомпании пригласили чебоксарцев. В беседе с корреспондентом перед началом церемонии награждения некоторые не стали скрывать, что звонку с сообщением о призе сначала не поверили: «Зачастую только просят и требуют. Могут и обмануть. А тут приглашают прийти за подарком…» Впрочем, есть и те, у кого новость о выигрыше не вызвала даже тени сомнения. «В прошлом году моя соседка выиграла приз в этой акции, поэтому меня звонок нисколько не удивил, – рассказывает пенсионерка Татьяна Лыскова. И добавляет: – Тогда я за нее порадовалась, теперь она может порадоваться за меня».

– Наша акция – это способ сказать спасибо нашим клиентам, – с теплыми словами благодарности обратилась к собравшимся директор филиала энергокомпании Светлана Жаркова. – Спасибо за то, что своевременно и в полном объеме оплачиваете услуги теплоснабжения, тем самым помогая обеспечивать стабильную работу ТЭЦ и тепловых сетей.

«ЗАПЛАТИЛ – И СПЛЮ СПОКОЙНО»

Кстати сказать, акцию «В Новый год – без долгов!» ЭнергосбыТ Плюс в Марий Эл и Чувашии проводит второй год подряд. И, как отметила Светлана Александровна, поощрять добросовестных потребителей планируется ежегодно.

В этот раз интригу организаторы мероприятия сохранили до самого конца. Что кому достанется – заранее определять не стали. Победителям акции предложили лотерею – из «волшебной» корзины каждый должен достать запечатанный конверт с названием приза. Честно и справедливо!

«Сушилка для грибов и овощей! – читает Николай Никитин. – Такого прибора на нашей кухне еще не было. Обязательно опробуем!» На пенсии наверняка приходится считать каждый рубль, тем не менее за тепло и горячую воду он всегда платит авансом – за месяц вперед. «Так спокойнее. Может получиться, что придется куда-нибудь уехать. Но заплатил-то я с запасом – переживать нет причины», – говорит пенсионер.

У читателя может сложиться впечатление, что среди добросовестных потребителей – одни пожилые люди. Нет, далеко не так. Вот и уже знакомая нам Тамара Шмакова, недавно справившая свое шестидесятилетие («Энергетики будто подгадали с вручением подарка – как раз к моему юбилею…»), поведала, что с некоторых пор перебралась в деревню, в городской квартире оставила своих детей. Но в Чебоксары наведывается часто: «Молодежь контролирую. Нет, не подводят – платежи за коммунальные услуги вносят вовремя».

Пришло молодое поколение и на церемонию награждения. Одна из его представительниц Татьяна Колокольцева, выигравшая электрочайник, сообщила, что победа в акции – заслуга ее мужа, который строго следит за своевременной оплатой счетов. «Вот так всегда: платят мужья, а подарки получают жены», – говорю в шутку молодой женщине. Татьяна не растерялась: «Кошелек-то в семье общий! Да и подарок, как видите, именно для семьи».

– Безусловно, мы и без призов долги накапливать не стали бы – оплачиваем все вовремя, – не скрывая своей радости, говорит победительница Альбина Дмитриева. – Но такое внимание приятно. Большое спасибо! Побольше бы таких акций!

«А нам побольше бы таких, как вы, добросовестных потребителей!» – высказало пожелание руководство филиала ЭнергосбыТа. И оно справедливо: ответственно подходя к выполнению своей работы, энергетики вправе рассчитывать на такой же подход к оплате счетов горожанами. По Новочебоксарску выиграли следующие лицевые счета: ЧР30038087, ЧР30039100, ЧР30040019, ЧР00005712, ЧР00013500, ЧР00027161, ЧР30040441, ЧР30045884, ЧР30041586, ЧР30042213, ЧР30042537, ЧР30043015, ЧР30043887, ЧР30044297, ЧР30044685, ЧР30045074, ЧР30045482, ЧР30046521, ЧР30046983, 10700029366, 10600014981, 10600038088, 10600038127, 10500006572.

В Чебоксарах – 67193, 596883, 381560, 597024, 302443, 21000452, 21000514, 21000755, 925827, 926010, 926326, 926414, 926810, 927271, 928394, 927686, 930414, 931322, 932250, 932726, 933751, 934834, 929504, 934921. Реклама

Метки: Статьи партнеров, Энергетика.



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