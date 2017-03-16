На реконструкцию Московского моста в Чебоксарах выделят средства из федерального бюджета

Федеральное дорожное агентство и Правительство Чувашской Республики заключили Соглашение о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения». Средства предоставляются Правительством Российской Федерации в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Данные средства планируется направить на реконструкцию Московского моста с расширением проезжей части до 6 полос.

Отметим, что федеральные денежные средства регионам могут выделяться только под конкретные проекты.

Напомним, что согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 года Чувашской Республике предусмотрены средства в сумме 340 млн.руб.

В 2017 году на реконструкцию Московского моста в Чебоксарах планируется направить 435 млн руб., в том числе за счет федерального бюджета – 340 млн руб., из консолидированного бюджета Чувашской Республики – 95 млн руб.

Движение по новому строению Московского моста планируется открыть ко Дню Республики, при своевременном финансировании и должном выполнении подрядчиком своих обязательств. На сегодня отставаний от графика нет.

Реконструкцию объекта планируется завершить в 2018 году, для этого потребуется еще 518 млн рублей.

Справочно.

Реконструкция Московского моста с расширением проезжей части до 6 полос ведется подрядной организацией ООО «Пелискер», г. Москва. Сумма контракта — 1 569,0 млн. руб. Работы начаты в 2015 году. Срок завершения работ —2018 год.

Проектом реконструкции существующего Московского моста предусмотрено:

— строительство нового моста рядом с существующим.;

— реконструкция существующего моста;

— строительство путепровода в теле дамбы на левом берегу;

— уширение автомобильной дороги на подходах к мосту;

— перенос инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства;

— строительство очистных сооружений.

Выполнены следующие строительно-монтажные работы:

— устройство крайних №1,9 и промежуточных опоры моста №2-8

— устройство первой и второй секции пролетного строения моста.

— устройство фундаментов и стоек опор Путепровода

— устройство очистных сооружений у опор №1,9

— устройство ливневой и хозяйственно-бытовой канализации

— устройство опор освещения (9 шт.)

— ростверки подпорных стенок опор № 1 и № 2;

— выполнены подготовительные работы по бетонированию пролетного строения путепровода (1-я очередь).

Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики