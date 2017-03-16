ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
16:57 16.03.2017
На реконструкцию Московского моста в Чебоксарах выделят средства из федерального бюджета
15:51 16.03.2017
Журналист «Советской Чувашии» — в числе лауреатов III Всероссийского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
15:48 16.03.2017
Чувашия развивает сотрудничество с Удмуртией
13:02 16.03.2017
Обсуждены вопросы соблюдения прав и законных интересов детей
10:00 16.03.2017
В Чувашии подведены предварительные итоги Единого информационного дня
18:35 15.03.2017
21 марта в эфире ГТРК «Чувашия» и Национальной телерадиокомпании Чувашии премьера программы с Михаилом Игнатьевым «Приложение силы»
17:34 15.03.2017
Город Чебоксары примет участников IV Российского детско-юношеского хорового конкурса «Жаворонок — 2017»
16:19 15.03.2017
Хирурги Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию
15:27 15.03.2017
Лана Прусакова примет участие на чемпионате мира по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл
14:49 15.03.2017
Министр культуры Чувашии Константин Яковлев представил коллективу Театра оперы и балета нового художественного руководителя
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Лента новостей
На реконструкцию Московского моста в Чебоксарах выделят средства из федерального бюджета

Федеральное дорожное агентство и Правительство Чувашской Республики заключили Соглашение о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения». Средства предоставляются Правительством Российской Федерации в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Данные средства планируется направить на реконструкцию Московского моста с расширением проезжей части до 6 полос.

Отметим, что федеральные денежные средства регионам могут выделяться только под конкретные проекты.

Напомним, что согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 года Чувашской Республике предусмотрены средства в сумме 340 млн.руб.

В 2017 году на реконструкцию Московского моста в Чебоксарах планируется направить 435 млн руб., в том числе за счет федерального бюджета – 340 млн руб., из консолидированного бюджета Чувашской Республики – 95 млн руб.

Движение по новому строению Московского моста планируется открыть ко Дню Республики, при своевременном финансировании и должном выполнении подрядчиком своих обязательств. На сегодня отставаний от графика нет.

Реконструкцию объекта планируется завершить в 2018 году, для этого потребуется еще 518 млн рублей.

Справочно.

Реконструкция Московского моста с расширением проезжей части до 6 полос ведется подрядной организацией ООО «Пелискер», г. Москва. Сумма контракта — 1 569,0 млн. руб. Работы начаты в 2015 году. Срок завершения работ —2018 год.

Проектом реконструкции существующего Московского моста предусмотрено:

— строительство нового моста рядом с существующим.;

— реконструкция существующего моста;

— строительство путепровода в теле дамбы на левом берегу;

— уширение автомобильной дороги на подходах к мосту;

— перенос инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства;

— строительство очистных сооружений.

Выполнены следующие строительно-монтажные работы:

— устройство крайних №1,9 и промежуточных опоры моста №2-8

— устройство первой и второй секции пролетного строения моста.

— устройство фундаментов и стоек опор Путепровода

— устройство очистных сооружений у опор №1,9

— устройство ливневой и хозяйственно-бытовой канализации

— устройство опор освещения (9 шт.)

— ростверки подпорных стенок опор № 1 и № 2;

— выполнены подготовительные работы по бетонированию пролетного строения путепровода (1-я очередь).

Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Лента новостей, .

16.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Смотр строя и песни

Евгения ФЕДОРОВА, блогер

На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
Рубрики
Архив
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 73 queries in 0,576 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев