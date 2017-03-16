Обсуждены вопросы соблюдения прав и законных интересов детей

Вопросы обеспечения соблюдения прав и законных интересов детей в Чувашской Республике обсуждены на рабочей встрече Главы Чувашии Михаила Игнатьева и Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике Елены Сапаркиной 16 марта. Напомним, сегодня прошел месяц с момента вступления в должность нового детского омбудсмена региона.

Елена Сапаркина сообщила, что посетила большую часть детских интернатных учреждений республики, приступила к подготовке отчетного доклада. «В целом ситуация положительная, укомплектованность специалистами, материально-техническое обеспечение на высоком уровне», — отметила она.

Михаил Игнатьев рекомендовал Уполномоченному по правам ребенка в Чувашской Республике взять на контроль вопрос выплаты единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим детей, в размере 300 тыс. рублей на каждого усыновленного ребенка и 375 тыс. рублей на каждого усыновленного ребёнка из числа детей-инвалидов. «В бюджете средства на эти цели заложены, выплаты должны производиться своевременно. Все принятые решения должны работать во благо детей», — подчеркнул он.

Глава Чувашии обратил внимание на проблему обеспечения безопасности детей в информационной среде. В частности, отметил необходимость разработки механизмов защиты детей от информации, распространяемой в социальных сетях, в так называемых «группах смерти», провоцирующих на суицид.

Были также обсуждены темы предоставления льгот, обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социального обеспечения многодетных и другие.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики