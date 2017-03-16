Журналист «Советской Чувашии» — в числе лауреатов III Всероссийского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость»

Общественный совет Фонда ОНФ поддержки независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» провел заседание, на котором определил лауреатов III Всероссийского конкурса журналистских работ Фонда.

Ими стали 442 представителя печатных и электронных изданий, телекомпаний и радиостанций, фотокорреспонденты и блогеры из всех регионов страны. Всего на конкурс было подано 4 тысячи конкурсных работ от журналистов 969 региональных СМИ. Наибольшее количество было посвящено актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства и роли гражданского общества в решении насущных проблем страны, коррупции и расточительству в области государственных и муниципальных закупок, неэффективному расходованию бюджетных средств, доступности и качеству медицинской помощи.

Напомним, в число финалистов конкурса вошли 5 представителей СМИ из Чувашской Республики, но лауреатами стали 3 человека:

Ольга Яковлева – комментатор телевидения Национальной телерадиокомпании Чувашии – с репортажами программы «Республика» о качестве автомобильных дорог в городе Канаше, аварийном жилье в ряде населенных пунктов региона, а также с программой «По существу», гостями которой стали сопредседатели регионального отделения Общероссийского народного фронта в Чувашской Республике;

Джульетта Федорова – журналист газеты «Советская Чувашия» – с материалами о развитии образования «Главное не отчетность, а глаза учеников», «Я б в учителя пошел?»;

Евгений Петров – главный редактор сетевого издания «Мой город Чебоксары», который в своих публикациях рассказал о проблемах переселения из аварийного жилья и экологии.

Журналист газеты «Советская Чувашия» Джульетта Федорова отмечает, что очень гордится этой победой. «Я писала свои работы от души, по теме, которая мне близка как матери школьницы. Благодаря признанию на таком высоком уровне появился новый стимул искать актуальные темы, не ограничиваясь обыденной работой, реализовывать глобальные проекты. Укрепилась вера в себя», – рассказала она.

Награждение лауреатов конкурса пройдет на ежегодном Медиафоруме ОНФ. Победители получат денежную премию в размере 200 тысяч рублей и примут участие в дискуссиях и заседаниях форума, встретятся с представителями власти, профильных ведомств, руководителями ведущих СМИ и проектов Народного фронта.

Источник: Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики