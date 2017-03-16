Чувашия развивает сотрудничество с Удмуртией

16 марта Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев встретился с делегацией Удмуртии во главе с Председателем Государственного Совета Удмуртской Республики Владимиром Невоструевым. В состав делегации вошли депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики, представители сферы культуры, образования и бизнеса.

В мероприятии приняли участие Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев.

Глава Чувашии выразил благодарность парламентариям Удмуртии за визит в республику. «Мы открыты для сотрудничества. Наши горизонтальные связи с регионами с каждым годом улучшаются. Мы обмениваемся опытом, перенимаем передовые практики друг у друга, в том числе и в нормотворчестве. Это важно для принятия полезных для народа решений», — подчеркнул он.

Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев в свою очередь отметил, что рады посетить Чувашию, с которой сложились давние добрососедские отношения. Он рассказал, что в Удмуртии сегодня проживают более трех тысяч чувашей, проводятся совместные мероприятия, национальный праздник «Акатуй».

В ходе встречи обсуждены вопросы межпарламентского сотрудничества, состоялся обмен мнениями по вопросам законотворческой деятельности.

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов выразил уверенность, что визит коллег послужит дальнейшему плодотворному развитию двусторонних отношений.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил важность активного взаимодействия и совместного поиска возможностей, способствующих развитию регионов. «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставит перед регионами четкие задачи. Мы должны эти задачи выполнять и работать со всеми органами государственной власти и местного самоуправления на общий результат для повышения качества жизни населения, защиты интересов жителей».

Итогом встречи стало подписание соглашения между Государственным Советом Чувашской Республики и Государственным Советом Удмуртской Республики.

Соглашение будет способствовать установлению и укреплению межпарламентских связей, обмену опытом в области законо­творческой деятельности, расширению деловых контактов между парламентариями.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики