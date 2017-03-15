Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в РФ благодарит Главу Чувашии за организацию рабочего визита в республику на высоком уровне

На имя Главы Чувашии Михаила Игнатьева поступило письмо от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Куба в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсия, в котором он выражает благодарность за тёплый и радушный приём, оказанный кубинской делегации во время их визита в Чувашскую Республику 18 февраля 2017 года.

«Проведённые встречи и мероприятия были содержательными и плодотворными, в связи с чем выражаю надежду на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества между Республикой Куба и Чувашской Республикой не только в области медицины и фармацевтики, но и в других сферах», — говорится в письме.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации приглашает Главу Чувашии принять участие в Гаванской международной ярмарке «FINAL-2017».

Напомним, 18 февраля Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации с официальным визитом посетил Чувашскую Республику.

В ходе рабочей встречи Главы Чувашии Михаила Игнатьева и Эмилио Лосада Гарсия обсуждены пути конструктивного сотрудничества. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации в Чебоксарах также посетил и ряд объектов, представляющих интерес для сотрудничества.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики