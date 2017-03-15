Строители преодолевают инерцию

В прошлом году темпы жилищного строительства в республике замедлились. А как обстоят дела в этой важной сфере сегодня?

Сергей ГРИГОРЬЕВ, Чебоксары

Комментируя ситуацию, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимир Михайлов напомнил, что в минувшем году в республике за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 629,8 тыс. кв. м общей площади жилья, что составило 75,6 проц. к уровню 2015 года.

В январе – феврале 2017 года темпы жилищного строительства продолжали снижаться. За это время в республике введено чуть более 20 тыс. кв. м, или 52,1 проц. к аналогичному периоду прошлого года. Такая тенденция характерна для многих субъектов Российской Федерации – нынешний спад во многом является следствием кризиса 2014–2015 годов. Строительная отрасль инертна, ей необходимо больше времени для восстановления темпов, утраченных в результате экономического кризиса. В 2016 году застройщики достроили начатые проекты, а для начала новых необходимо подготовить земельные участки, разработать проектно-сметную документацию. Ужесточение законодательства в сфере долевого строительства также повлияло на динамику отрасли.

Но сегодня у республики есть все предпосылки для восстановления темпов жилищного строительства. Процентные ставки по ипотечным кредитам как никогда выгодны. Банки внедряют новые продукты, значительно повышающие доступность кредитов. А цены на жилье в Чувашии – одни из самых низких в ПФО.

По словам министра, сегодня в республике жилищное строительство находится в активной фазе – строится 143 многоквартирных жилых дома общей площадью 1,1 млн. кв. м. Привлечены средства участников долевого строительства на 114 жилых объектов силами 76 организаций-застройщиков, заключено около 9,5 тыс. договоров участия.

Сформировано более 2 тысяч гектаров земельных участков для возведения около 7 млн. кв. м жилья. Ведется работа по сокращению административных процедур в сфере строительства и оформления документации по подключениям к газу, электросетям, теплоснабжению. Дальнейшему развитию жилищного строительства будет способствовать сохранение всех форм государственной поддержки отрасли, в том числе с привлечением средств федерального бюджета. К 2018 году объем ввода жилья стандартного класса (ранее – эконом-класс. – Прим. редакции) планируется довести до 45 проц. от общего объема ввода жилья.

Республика продолжает вести работу по оказанию государственной поддержки в улучшении жилищных условий различным социальным категориям. Так, в 2016 году жилищные условия улучшили более 5,6 тыс. семей, на что направлено почти 3,2 млрд. рублей бюджетных средств.

Участие Чувашской Республики в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» позволило привлечь дополнительные инвестиции из федерального бюджета в размере 265 млн. рублей. Этот проект даст возможность планомерно создавать новое качество городской среды в республике.