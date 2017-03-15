ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
18:35 15.03.2017
21 марта в эфире ГТРК «Чувашия» и Национальной телерадиокомпании Чувашии премьера программы с Михаилом Игнатьевым «Приложение силы»
17:34 15.03.2017
Город Чебоксары примет участников IV Российского детско-юношеского хорового конкурса «Жаворонок — 2017»
16:19 15.03.2017
Хирурги Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию
15:27 15.03.2017
Лана Прусакова примет участие на чемпионате мира по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл
14:49 15.03.2017
Министр культуры Чувашии Константин Яковлев представил коллективу Театра оперы и балета нового художественного руководителя
14:16 15.03.2017
Михаил Игнатьев встретился с командующим Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Александром Порядиным
14:13 15.03.2017
Сегодня в Чувашии проходит Единый информационный день
11:15 15.03.2017
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в РФ благодарит Главу Чувашии за организацию рабочего визита в республику на высоком уровне
18:33 14.03.2017
«Советская Чувашия» и Чувашское отделение Сбербанка проведут «горячую линию»
16:23 14.03.2017
В Чувашии дан старт чемпионату России среди лиц с ПОДА по стрельбе из лука
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Вопрос-ответ, Главное
Строители преодолевают инерцию

Восстановить темпы строительства жилья поможет доступная ипотека и государственная поддержка. Фото Олега МАЛЬЦЕВА из архива редакцииВ прошлом году темпы жилищного строительства в республике замедлились. А как обстоят дела в этой важной сфере сегодня?

Сергей ГРИГОРЬЕВ, Чебоксары

Комментируя ситуацию, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимир Михайлов напомнил, что в минувшем году в республике за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 629,8 тыс. кв. м общей площади жилья, что составило 75,6 проц. к уровню 2015 года.
В январе – феврале 2017 года темпы жилищного строительства продолжали снижаться. За это время в республике введено чуть более 20 тыс. кв. м, или 52,1 проц. к аналогичному периоду прошлого года. Такая тенденция характерна для многих субъектов Российской Федерации – нынешний спад во многом является следствием кризиса 2014–2015 годов. Строительная отрасль инертна, ей необходимо больше времени для восстановления темпов, утраченных в результате экономического кризиса. В 2016 году застройщики достроили начатые проекты, а для начала новых необходимо подготовить земельные участки, разработать проектно-сметную документацию. Ужесточение законодательства в сфере долевого строительства также повлияло на динамику отрасли.
Но сегодня у республики есть все предпосылки для восстановления темпов жилищного строительства. Процентные ставки по ипотечным кредитам как никогда выгодны. Банки внедряют новые продукты, значительно повышающие доступность кредитов. А цены на жилье в Чувашии – одни из самых низких в ПФО.
По словам министра, сегодня в республике жилищное строительство находится в активной фазе – строится 143 многоквартирных жилых дома общей площадью 1,1 млн. кв. м. Привлечены средства участников долевого строительства на 114 жилых объектов силами 76 организаций-застройщиков, заключено около 9,5 тыс. договоров участия.
Сформировано более 2 тысяч гектаров земельных участков для возведения около 7 млн. кв. м  жилья. Ведется работа по сокращению административных процедур в сфере строительства и оформления документации по подключениям к газу, электросетям, теплоснабжению. Дальнейшему развитию жилищного строительства будет способствовать сохранение всех форм государственной поддержки отрасли, в том числе с привлечением средств федерального бюджета. К 2018 году объем ввода жилья стандартного класса (ранее – эконом-класс. – Прим. редакции) планируется довести до 45 проц. от общего объема ввода жилья.
Республика продолжает вести работу по оказанию государственной поддержки в улучшении жилищных условий различным социальным категориям. Так, в 2016 году жилищные условия улучшили более 5,6 тыс. семей, на что направлено почти 3,2 млрд. рублей бюджетных средств.
Участие Чувашской Республики в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» позволило привлечь дополнительные инвестиции из федерального бюджета в размере 265 млн. рублей. Этот проект даст возможность планомерно создавать новое качество городской среды в республике.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Вопрос-ответ, Главное, .

15.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Смотр строя и песни

Евгения ФЕДОРОВА, блогер

На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
Рубрики
Архив
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 75 queries in 0,758 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев