Деньги жильцы отдали

А ВОТ ГДЕ ОНИ ПРОПАЛИ…

Практически повсеместно выявляются факты нецелевого использования обслуживающими компаниями денег жителей многоквартирных домов, внесенных в качестве оплаты за предоставленные коммунальные услуги, констатирует прокуратура республики.

А это влечет увеличение кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими компаниями и дальнейшие негативные последствия. К примеру, прокуратура Калининского района Чебоксар проверила ООО УК «Город». И установила, что управляющая компания с июня по август прошлого года не в полном объеме перечисляла поступившие от граждан средства в адрес ресурсоснабжающих компаний.

Например, при расчетах с ПАО «Т Плюс» оплата УК составила за этот период свыше 8,7 млн. рублей. При этом жителями обслуживаемых домов в оплату за поставленные ПАО ресурсы внесено более 10,8 млн. рублей. Таким образом, управляющая компания перечислила лишь 80,12 процента собранных с населения средств и необоснованно удержала свыше 2 млн. рублей.

Аналогичные нарушения допускались и в отношении других ресурсоснабжающих компаний. В адрес ООО УК «Город» внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении руководителя УК было возбуждено административное дело по факту нарушения правил осуществления предпринимательской деятельности в сфере управления многоквартирными домами. По результатам его рассмотрения руководитель общества оштрафован.

В феврале этого года за нарушение требований жилищного законодательства (в том числе по использованию и сохранности жилфонда) Госжилинспекция республики привлекла к административной ответственности в виде штрафов 29 должностных лиц организаций, управляющих многоквартирными домами, и 8 юридических лиц. Штрафы для организаций составили от 5 до 150 тысяч рублей.

В надзорный орган обратилось и ОАО «Водоканал», уличившее в несоблюдении сроков расчета за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, ООО «УК «Теплый дом».

Несмотря на постоянное поступление в октябре-ноябре прошлого года от населения денег за ЖКУ, ООО оплату оказанных ресурсоснабжающей организацией услуг по отпуску питьевой воды и приему сточных вод с установленной законодательством периодичностью не производило. Руководитель УК по итогам прокурорской проверки оштрафован на 25 тыс. рублей.

Жильцы дома 11 по Президентскому бульвару в Чебоксарах пожаловались в прокуратуру Ленинского района на некачественную коммунальную услугу по горячему водоснабжению. По действующему жилищному законодательству и другим правовым документам температура воды должна быть не ниже 60 и не выше 75 градусов. На момент прокурорской проверки в точках водоразбора ряда квартир дома, в котором проживают заявители, температура горячей воды составила 49-50 градусов.

В адрес директора общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис-1», осуществляющего управление указанным многоквартирным домом, внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства. Кроме того, в отношении управляющей компании за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами возбуждено административное дело.

Не всегда нарушения со стороны обслуживающих организаций приводят лишь к административным штрафам. В Шумерле на бывшего председателя товарищества собственников жилья завели уголовное дело. Она подозревается в растрате денег ТСЖ с использованием служебного положения. По версии следствия, в мае 2013-го и в октябре 2014 года подозреваемая как председатель ТСЖ была привлечена к административной ответственности в виде штрафов. Но оплатила их не за свой счет, а из кассы товарищества.

Кроме того, в период с июля 2015-го по март прошлого года председатель похитила около 30 тыс. рублей. Сделала это под видом оплаты поставленных в ТСЖ стройматериалов, завысив их стоимость и представив поддельные документы. В июле 2015 года она также незаконно получила из кассы товарищества 4,5 тыс. рублей, составив расходный кассовый ордер на имя другого человека, который фактически денег не получал.

В Следственном управлении СКР по Чувашии сообщили, что вся сумма причиненного ТСЖ ущерба в настоящее время возмещена. Расследование уголовного дела продолжается. Получается, как и в прежние годы, за управляющими компаниями, ТСЖ надо следить по части расходования денег жильцов, иначе они сами наследят…