Роман СТАРОВОЙТ: «Мы подписали соглашение о выделении Чувашии субсидии на строительство дорог в сельской местности»

Роман СТАРОВОЙТ, руководитель Федерального дорожного агентства:
«Я, пользуясь случаем, выражаю благодарность Главе Чувашской Республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву. Его участие в конференции еще раз подчеркивает, какое большое внимание в регионе уделяется вопросам развития дорожной инфраструктуры. Мы подписали соглашение о выделении Чувашии субсидии на строительство дорог в сельской местности. Республика всегда демонстрировала здесь положительную динамику, уверен, так будет и в 2017 году».
(Из выступления на научно-практической конференции по итогам работы Росавтодора в 2016 году и планам на 2017 год)
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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