Роман СТАРОВОЙТ: «Мы подписали соглашение о выделении Чувашии субсидии на строительство дорог в сельской местности»

ЦИТАТА НОМЕРА

Роман СТАРОВОЙТ, руководитель Федерального дорожного агентства:

«Я, пользуясь случаем, выражаю благодарность Главе Чувашской Республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву. Его участие в конференции еще раз подчеркивает, какое большое внимание в регионе уделяется вопросам развития дорожной инфраструктуры. Мы подписали соглашение о выделении Чувашии субсидии на строительство дорог в сельской местности. Республика всегда демонстрировала здесь положительную динамику, уверен, так будет и в 2017 году».

(Из выступления на научно-практической конференции по итогам работы Росавтодора в 2016 году и планам на 2017 год)